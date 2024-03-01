مرسيدس "لن تنساق" وراء وتيرة التجارب الحرة المفاجئة في البحرين

خلال التجارب الحرة الثانية مساء الخميس، والتي أقيمت ضمن ظروف ستكون مشابهة للتصفيات والسباق، تصدر لويس هاميلتون ثنائية مرسيدس أمام راسل، بينما جاء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث.

بينما اكتفى ماكس فيرستابن، حامل اللقب، بالمركز السادس وسط تركيز فريقه ريد بُل أكثر على محاكاة المسافات الطويلة.

وبينما اعترف راسل أن تقدم مرسيدس مقارنة بالتجارب الشتوية "تجاوز التوقعات"، لكنه يعتقد أن ريد بُل لا تزال تتفوق في وتيرة السباق.

فقال: "نحن لا ننساق وراء ذلك. بدت محاكاتنا للتصفيات قوية حقاً، لا زلنا بحاجة لفهم السبب".

وأكمل: "أجرينا بعض التغييرات بعد التجارب الشتوية، لكنها تجاوزت التوقعات. في النهاية، وتيرة المسافات الطويلة هي الأهم وماكس لا يزال أمامنا".

وأضاف: "كانت الوتيرة متقاربة جداً مع فرناندو، لاندو [نوريس] وفيراري، لويس وأنا كنا متماثلين أيضاً، لذا أمامنا معركة حقيقية".

واسترسل: "إزاء وتيرة السباق، كنا راضين جداً عن اليوم، السيارة تؤدي بشكل جيد للغاية لكننا لن ننساق بعيداً مع الأزمنة الحالية".

وتمنح وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة بصيصاً من الأمل بأن ريد بُل ليست "بعيدة المنال"، كما عبّر عن ذلك هاميلتون الأسبوع الماضي.

"آمل ذلك"، ردّ راسل حين سُئل إن كانت مرسيدس تبدو الآن أقوى بكثير في وتيرة التصفيات مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأكمل: "نحن بحاجة إلى فهم من أين جاءت هذه الزيادة في الأداء، سواء كانت لمرة واحدة، أو إن كنا نستطيع الحفاظ على هذا، وما نحتاج إلى القيام به للمنافسة من أجل موقع انطلاق جيد يوم الأحد".

وأردف: "بعد التجارب الشتوية بدا ماكس بعيداً في المقدمة، الآن تقلص ذلك الفارق، لكنه لا يزال في المقدمة. أعتقد أن لديه هامشاً جيداً أمام الآخرين".

واسترسل: "لذا، بأي حال من الأحوال هذا لا يعني أننا عدنا، أو أننا قادرون على منافستهم بعد".

من جهته، اعترف هاميلتون أنه كان "مصدوماً" من وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة والتقدم الذي حققته السيارة مقارنة بتجارب قبل الموسم، ولكنه اعترف أيضاً بأن محاكاة المسافات الطويلة لن تكون كافية لمجاراة ريد بُل.

"من المفاجئ رؤية موقعنا الحالي لكننا مسرورون من ذلك"، قال البريطاني وأكمل: "لكننا نحتاج إلى مواصلة العمل بجد، العمل على الإعدادات ومحاولة استخراج المزيد".

وأردف: ""أعتقد أن وتيرة المسافات الطويلة ليست قريبة من ريد بُل".

وحين سُئل عما إذا كانت منصة التتويج ممكنة، أجاب: "أعتقد أننا سنكون ضمن المنافسين عليها. لكن من المبكر جداً إطلاق التوقعات، لكنني أعتقد أننا هناك أو بالقرب من فيراري وربما أستون ومكلارين".

واختتم: "ستكون منافسات متقاربة، أمامنا معركة جيدة. [لكن] إذا كان ماكس في المقدمة، سينطلق بسرعة كما كان يفعل خلال المواسم القليلة الماضية".