مرسيدس لن تفضّل هاميلتون في أبوظبي من أجل الحفاظ على الرقم القياسي لانتصاراته
قال توتو وولف أن مرسيدس لا تخطط لتفضيل لويس هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي من أجل محاولة الحفاظ على رقمه القياسي في الفورمولا واحد، إذ يرى بأن ذلك ما "لا يريده لويس مطلقًا".
يتوجه هاميلتون إلى جولة أبوظبي الختامية مع فرصة أخيرة للحفاظ على رقمه القياسي بتحقيق فوز على الأقل في كل موسم شارك به في البطولة منذ 2007.
ويتعادل هاميلتون في رقمه بـ 15 موسمًا متتاليًا شهد كل منها تحقيقه فوز واحد على الأقل مع مايكل شوماخر - بين 1992 و2006 - بالرُغم من أن شوماخر أخفق في تحقيق الفوز في أولى مواسمه في البطولة في 1991.
فيما سجلت مرسيدس فوزها الأول هذا الموسم في البرازيل نهاية الأسبوع الماضي مع تقدم جورج راسل ثنائية الفريق أمام هاميلتون، وذلك بعد معاناة الفريق من أجل منافسة ري بُل وفيراري في بداية الموسم.
لكن وولف مدير فريق مرسيدس أوضح بأنه لا خطة لتفضيل هاميلتون بالتوجه إلى السباق الختامي من أجل الحفاظ على رقمه القياسي، مُشيرًا إلى أن بطل العالم 7 مرات سبق ونفى أهمية ذلك الأمر.
فقال وولف: "أعتقد بأن لويس لا يحتاج أي تفضيل، ليس ذلك ما قد يريده على الإطلاق".
وأضاف: "كما أنه سبق وذكر أن ذلك الرقم القياسي بإحراز الفوز بسباق في كل موسم لا يحمل أولوية لديه".
وتابع: "المسألة تتمحور أكثر الآن حول العودة بالسيارة إلى ما كانت عليه والمنافسة على المزيد من الانتصارات العام المُقبل، كما نأمُل المنافسة على البطولة كذلك".
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