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الشرق الأوسط
فورمولا 1

مرسيدس لن تستعجل في قرار تشكيلة السائقين وسط شائعات فيرستابن

شدد توتو وولف، مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، أنه لن يستعجل قرار السائق الثاني للموسم المقبل، مع تزايد التكهنات بأن ماكس فيرستابن قد يكون ضمن اهتماماته.

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جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

مارك ساتون/ صور لات

بعد قرار لويس هاميلتون الصادم بالانضمام إلى فيراري، فإن مرسيدس تبحث عن بديل لينضم إلى جورج راسل ابتداءً من موسم 2025.

وهناك قائمة غير قصيرة من المرشحين المتاحين، مع مجموعة من الخيارات الأولية تبدأ من السائق الشاب في مرسيدس أندريا كيمي أنتونيلي، إلى السائقين ذوي الخبرة مثل كارلوس ساينز وأليكس ألبون وفرناندو ألونسو.

ومع ذلك، فقد أدت دراما الوضع الداخلي ضمن فريق ريد بُل في أعقاب التحقيق ضمن الادعاءات ضد كريستيان هورنر، إلى ازدياد التكهنات باحتمالية حصول سيناريو قد ينتهي بتواجد فيرستابن ضمن مرسيدس.

وقد يكون ذلك نتيجة الخلاف مع الإدارة العليا في ريد بُل – حيث طالب والد الهولندي، يوس فيرستابن، برحيل هورنر – أو إمكانية تفعيل بند فك الارتباط في عقده إذا انضم مدير فريق جديد.

وتم أخذ لقطات أظهرت وولف وهو يخوض مناقشات مع فيرستابن الأب بعد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية، ويبدو أنهما تناولا العشاء معاً في وقت سابق من نهاية الأسبوع.

ومع عدم وجود نهاية واضحة لقضية هورنر، يدرك وولف أنه لن يستفيد كثيراً من اتخاذ قرار مبكر في حالة حدوث تطورات مع فيرستابن.

ومن المنطقي الانتظار أكثر، لأن أنتونيلي، الذي أراد وولف رؤية تقدمه في السباقات الأولى للفورمولا 2، يبدو مستعداً لبداية صعبة للموسم مع فريقه بريما الذي لم يبدأ الموسم بقوة.

وعندما سئل من قبل موقعنا"موتورسبورت.كوم" حول صعوبة تقييم أنتونيلي الآن وسط معاناة فريقه بريما حالياً، أجاب وولف: "فريق فائز بالبطولة يقبع في المركز السابع عشر والثامن عشر، في الفورمولا 2، هذا ليس المكان الذي يجب أن يكونوا فيه على الإطلاق".

وأردف: "أعتقد أنه يمكن مقارنته بزميله في الفريق، هذه إحدى المقارنات، وأعتقد أن أوليفر بيرمان سائق ممتاز".

وأضاف: "لكنني أعتقد، كما قلت دائماً، أنني أتكلم كثيراً (في غير وقته). سنرى كيف تسير السباقات القليلة المقبلة".

واسترسل: "لسنا في عجلة من أمرنا لاتخاذ قرار بشأن تشكيلة السائقين. لذا، هذه المرة سنأخذ الأمور بروية ونقيم السوق".

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ومع ذلك فإن وضع فيرستابن غير ثابت في ريد بُل قد أن تهدأ الأجواء في ريد بُل، لكن حتى الآن ليس هناك سبب يدعوه للتفكير في خيارات أخرى.

ويدرك وولف أيضاً أن موقف مرسيدس يضعف مثل تلك الاحتمالية، بالنظر إلى أنها حالياً ليست قريبة من مستوى ريد بُل.

وعندما سئل عما إذا كان هناك فرصة لأن يقود فيرستابن لمرسيدس في موسم 2025، قال وولف: "أعتقد أن السائق سيختار دائماً السيارة الأسرع. هذه هي القاعدة بشكل عام".

واختتم: "في الوقت الحالي، ريد بُل هي السيارة الأسرع، لذا ستكون هذه بالطبع الأولوية له".

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