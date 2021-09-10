مرسيدس لن تستخدم أوامر فريق مسبقة في سباق مونزا القصير

قلب بوتاس الطاولة على زميله بطل العالم عبر لفّة رائعة لينتزع المركز الأوّل في حصّة التجارب التأهيليّة اليوم الجمعة.

ومع تواجد هاميلتون في معركة حامية مع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل على لقب هذا الموسم، قد تحتاج مرسيدس للتعويل على بوتاس للابتعاد وإفساح المجال لزميله في سباق السبت لتعزيز غلّة نقاطه.

وأصبحت أوامر الفريق مرجّحة أكثر بعد حصول بوتاس على محرّك جديد لسباق مونزا، وهو ما يعني انطلاقه من آخر الترتيب في سباق الأحد الرئيسي بصرف النظر عن مركز حلوله في سباق السبت القصير.

لكنّ توتو وولف مدير الفريق أوضح أنّ السهام الفضيّة لن توجّه أيّة أوامر مسبقة لبوتاس إلى أن تُجرى الانطلاقة.

وقال وولف لقناة "سكاي": "من الصعب دائمًا أن توجّه أوامر الفريق لأنّ جميعنا متسابقون، ولا نريد رؤية ذلك".

وأضاف: "على الجميع هنا أن يُدرك أنّه هناك باستحقاق. لكن في هذه الحالة سيتراجع فالتيري إلى آخر شبكة انطلاق سباق الأحد، لذا نحتاج لرؤية ما ستؤول عليه الانطلاقة".

وأردف: "ليس هناك الكثير لمناقشته بشكلٍ مسبق. عليهما الحذر في المنعطف الأوّل فحسب، ومن ثمّ سنرى كيف ستسير الأمور".

وعندما سُئل إن كانت مرسيدس ستأمر بوتاس بإفساح المجال في حال سمح الوضع بذلك لاحقًأ، أجاب وولف: "أجل، أفترض ذلك".

كما أشاد وولف بطريقة تأدية بوتاس في التصفيات، حيث يعتقد بأنذ الفنلندي أصبح أفضل بعد أن أصبح "حرًا" من المخاوف حيال عقده الآن بعد تأمين مستقبله مع ألفا روميو.

وقال وولف: "كان حرًا حقًا. جازف أكثر خلال اللفّة الأولى من القسم الثالث وخرج قليلًا عن المسار، ومن ثمّ هدّأ سلوكه وقال: إن كان لديّ عامل سحب فيُمكنني كسب ثلاثة أعشارٍ من الثانية. وحصل على ذلك".

كما تحدّث وولف عن قرار تغيير وحدة طاقة بوتاس قائلًا: "كنّا قلقين بعض الشيء لأنّنا لم نكن لنغيّر وحدة الطاقة لولا ذلك. وضمن صيغة السباقات القصيرة فذلك جيّد لأنّ عليك تلقي العقوبة لسباق الأحد فقط".