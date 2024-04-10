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فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

مرسيدس لن "تتخلى قط" عن تطوير سيارتها الحالية من أجل أفضلية لحقبة 2026

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن فريقه لن يتقبّل مطلقًا فكرة الاستسلام والتخلّي عن تطوير الجيل الحالي من السيارات من أجل الحصول على أفضلية لقوانين الفورمولا واحد لموسم 2026.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

سام بولكسهام/ صور لات

يواجه الصانع الألماني واقعًا مؤلمًا متمثلًا في عدم قدرته حتى الآن على بلوغ فهم كامل لقوانين التأثيرات الأرضية الأخيرة، حيث لم تقدّم سيارة دبليو 15 الأداء المرجو لمنافسة ريد بُل.

في الواقع، فقد اعترفت مرسيدس بأن سيارتها لموسم 2024 تُظهر خصائص "غير منطقية"، وذلك في ظل عدم ترجمة مستويات الارتكازية المتزايدة إلى أداء إضافي على المسار. إذ يشتبه الفريق بأن مشاكله ربما تكون ميكانيكية أكثر منها انسيابية خالصة.

وقد صرّح وولف بأنه لا يشك أن ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل باتا بالفعل على الطريق لضمان لقبي الفورمولا واحد، وأن الإنهاء في مركز أفضل البقية هو الهدف الأساسي لفريقه الآن.

لكن وبينما تسعى للحصول على إجابات حول ما تفتقر إليه سيارة دبليو 15، فهنالك سيناريو يبرز حاليًا قد تقرّر فيه مرسيدس أنه لن يكون من المجدي خسارة موارد لا نهائية على القوانين الحالية، إذ أنه قد يكون من الأفضل لها أن تلتزم مبكرًا بالعمل على سيارتها لموسم 2026 لضمان أن يكون الفريق قويًا منذ بداية حقبة القوانين التالية.

لكن قرارًا كهذا لم يأت وقته بعد، حيث أن فيا لا تسمح للفرق ببدء العمل على الجوانب الانسيابية للسيارات الجديدة حتى بداية موسم 2025.

لكن وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا قد يأتي وقت في هذا العام تقرر فيه مرسيدس التخلّي عن حقبة القوانين الحالية، كان وولف واضحًا حيال موقف فريقه.

حيث قال: "نحن مرسيدس. لا يمكننا التخلّي تمامًا عن القوانين الحالية ومواصلة الأداء ضمن المستوى الذي نظهر به الآن".

وأضاف: "ذلك ليس طموحنا أو طموح علامتنا أو شركائنا. لذلك لا، عليك أن تواصل الضغط من أجل تشكيل الفهم الكامل".

وتابع: "لكن في النهاية وعندما تخرج فيا بشكل متكامل نوعًا ما للقوانين، فسنبدأ مثل كل الفرق الأخرى في النظر إلى الوضع، وربما نكون في الجانب الأبكر لذلك".

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