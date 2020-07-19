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مرسيدس لن تبدو "متهوّرة ومتراخية" في سباق المجر

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مرسيدس لن تبدو "متهوّرة ومتراخية" في سباق المجر
19-07-2020

لم يستبعد توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد اعتماد استراتيجيّات بديلة مع سائقَيه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس في المجر من أجل زيادة الحماس ضمن معركتهما، لكنّه حذّر من عدم إظهار الفريق في مظهر "المتهوّر والمتراخي" في حال خسارة أيّة مراكز أثناء القيام بذلك.

انصبّ تركيز الفريق في المواسم الأخيرة على التغلّب على أقرب منافسَيه ريد بُل وفيراري، لهذا السبب تمّت ملاءمة الاستراتيجيّات على الدوام لتحقيق ذلك المبتغى.

لكن بالنظر إلى مدى سيطرتها على مجريات التصفيات في المجر، فإنّ بوسع هاميلتون وبوتاس اعتماد استراتيجيّات مختلفة في السباق من أجل تحقيق الفوز.

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وعند تذكيره بجائزة البحرين الكبرى 2014 – عندما خاض هاميلتون وزميله نيكو روزبرغ آنذاك معركة حامية على الفوز – حذّر وولف من إمكايّة خروج الأمور عن السيطرة.

وقال النمساوي: "نعلم ماذا حدث في 2014، لم يكن ذلك عامًا رائعًا لنا. أحببنا جميعًا سباق البحرين، لكنّ الوضع تفاقم أكثر وبالنظر إلى تلك الأعوام الستّة التي تسابقنا فيها معًا فنحن محظوظون بتحقيق ستّ بطولات".

وأكمل: "لذا من منظور ما قمنا به على صعيد الاستراتيجيّة فإنّ ذلك لم يكن خاطئًا. قد يُجادل البعض الآن بأنّ الوقت مناسبٌ لتوفير بعض المتعة؟ لست متأكّدًا من أنّ بوسعي الإجابة على هذا السؤال".

وأردف: "نحن في الجولة الثالثة، وربّما هناك 15 سباقًا آخر، لن آخذ الأمور بسهولة. لا أريد اتّخاذ القرار هنا ولا يجب أن نستهين بتضييع نقاط ثمينة ونجد أنفسنا لاحقًا في موقعٍ تعود فيه ريد بُل بقوّة قرب نهاية الموسم، ونكون حينها متهوّرين ومتخاذلين".

ثمّ تابع: "لذا لن أرفض الاستراتيجيّات البديلة. لست متأكّدًا من أنّني أريد تطبيقها في المجر، لكنّنا سنتباحث في ذلك بالتأكيد مع سائقَينا في اجتماع الهندسة".

واعترف وولف بأنّه لم يتوقّع أن تكون ريد بُل بعيدة بهذا الشكل في المجر.

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وقال: "أنا متفاجئٌ جدًا لأنّ ريد بُل دائمًا ما كانت قويّة في المجر. إنّها حلبة متطلّبة للارتكازيّة العالية التي تتناسب مع سيارتها".

وأضاف: "لا أعتقد بأنّ هناك مشكلة جذريّ في سيارتها، أعتقد بأنّه مجرّد خطأ في التقاطع بين الإعدادات والتحديثات".

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