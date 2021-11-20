مرسيدس: لم تسبق لنا رؤية بوتاس "مرتاحًا بهذا الشكل"

أعلنت مرسيدس في سبتمبر الماضي عن تعاقدها مع جورج راسل ليُجاور لويس هاميلتون في موسم 2022 وما بعده، على أن ينتقل فالتيري بوتاس نحو ألفا روميو ضمن صفقة بعدّة أعوام.

وبدا أنّ أداء بوتاس عرف تحسّنًا كبيرًا منذ إعلان الصفقة، حيث حقّق انتصاره الأوّل هذا الموسم في تركيا وحقّق ثلاثة أقطاب انطلاق أولى إلى جانب فوزه بسباقَين قصيرَين.

واعترف بوتاس أنّ عقده طويل الأمد مع ألفا روميو "أزاح ثقلًا عن كاهله"، وذلك بعد اقتصاره في الأعوام الماضية على عقودٍ ذات عام واحدٍ مع ويليامز ومرسيدس.

وعندما سُئل إن كانت مرسيدس لاحظت هذا التغيير في بوتاس، قال أندرو شوفلين المسؤول عن الأداء على المسار في صفوف السهام الفضيّة أنّه لم يسبق له رؤية الفنلندي "مرتاحًا بهذا الشكل".

وقال شوفلين لقناة "سكاي" في قطر: "دائمًا ما تمتّع فالتيري بسرعة عالية. أعتقد بأنّه مثلما قال فبمعرفته بمستقبله، وحصوله على عقدٍ طويل الأمد مثّل أمرًا ضخمًا بالنسبة إليه".

وأكمل: "يقود فحسب لأنّه يعشق قيادة السيارة وهي تعمل بشكلٍ جيّد، وهو يستمتع كثيرًا، لذا لم يسبق لنا رؤية فالتيري مرتاحًا بهذا الشكل الذي هو عليه الآن".

وأردف: "إنّه يقوم بعملٍ رائع لنا، لذا نحن سعداء".

واعترف زميله هاميلتون بأنّ وتيرته متأخّرة أمسٍ الجمعة، حيث تصدّر بوتاس التجارب الحرّة الثانية من جائزة قطر الكبرى، والتي تعكس الظروف التي ستجري عليها التصفيات والسباق.

وقال شوفلين أنّ فالتيري "بدا الأفضل على الحلبة" وأنّه واثقٌ من أنّ هاميلتون سيشعر بارتياحٍ أكبر داخل سيارته "دبليو12" اليوم السبت.

وقال في هذا الصدد: "كان فالتيري سريعًا على مدار اللفّة الواحدة، وكانت محاكاته للمسافات الطويلة جيّدةً جدًا".

وأضاف: "في حال عملت السيارة بشكلٍ جيّد، فسيكون لويس في وضعٍ جيّد كذلك. كان يوم جمعة مشجّع بالنسبة إلينا من ذلك المنظور".

وأكمل: "هذه حلبة جديدة علينا، وأجرينا الكثير من أعمال المحاكاة ومن ثمّ تضع السيارة على الحلبة وتبقى بانتظار رؤية مدى تقارب المحاكاة مع ما يحدث على أرض الواقع على الحلبة".

واختتم بالقول: "تعمل السيارة بشكلٍ جيّد، وهي تقريبًا في المستوى الذي توقّعناه منها بصدق. وحظي فالتيري بيومٍ قوي. لذا نحن مسرورون بشكلٍ عام".