مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا

نجح هاميلتون في تصدّر سباق بول ريكار منذ اللّفة الأولى عقب خروج فيرشتابن عن المسار على المنعطف الثاني، بيد أنّ بوتاس كان السائق الأوّل من معكسر مرسيدس الذي يُجري توقفه مع نهاية اللّفة 17 من السباق حيث انتقل من الإطارات المتوسطة إلى القاسية.

هذه الاستراتيجية دفعت ريد بُل إلى الطلب من فيرشتابن دخول المنصات في اللّفة التالية لتغيير إطاراته، بينما انتظر هاميلتون حتى اللّفة الـ 19 كي يتوقف. ومع نهاية فترة التوقفات، استطاع فيرشتابن التقدّم على البريطاني لصدارة السباق.

ومن أجل ضمان حصول الهولندي على الأفضلية، قام فريقه باستدعائه مع نهاية اللّفة الـ 32 للتوقف لمرّة ثانية حيث حصل على إطاراتٍ جديدة خولته تجاوز ثنائي مرسيدس في اللّفات الأخيرة ليُحقق فوزه الثالث خلال مجريات الموسم الحالي.

وتعليقًا على استراتيجيّة استدعاء بوتاس أوّلاً للتوقف، قال مدير الفريق توتو وولف "كلا، لم يكن لدينا خيارٌ آخر. بدأت إطارات بوتاس تهتزّ بشدّة إذ كنا قلقين من أنها ستُحدث بعض الضرر في جهاز التعليق".

وأكمل "كان بإمكانه أن يتعرّض لمشكلة في أيّ وقت. كنا نعلم بأننا سنتسبب في انطلاق عملية التوقفات ولكنه لم يكن لدينا خيارٌ آخر".

بدا هاميلتون مستغربًا ومرتبكًا بعد السباق لسبب خسارته لمركزه لفيرشتابن بعد فترة التوقفات، إذ تمّ إخباره بأنّ "التوقف الأبكر" كان له فائدة كبيرة في سباق بول ريكار.

وفي سياقٍ متصل، تحدث رئيس الاستراتيجيات في مرسيدس جايمز فاولز مع هاميلتون فور اجتياز الأخير لخطّ النهاية إذ قال له عبر جهاز اللاسلكي "نحن نتحمّل ما حدث اليوم. شكرًا لك على كُلّ ما بذلته في سبيل الفوز بالسباق".