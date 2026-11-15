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فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

مرسيدس لم تكن تخشى عدم حسم اللقب في البرازيل لأن فيراري كانت "تخوض سباقًا كارثيًا"

أوضح جيمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس أن الفريق لم يكن يقلق بشأن بطولة العالم، رغم معاناة أندريا كيمي أنتونيللي وجورج راسل في إيصال إطاراتهما إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة على حلبة إنترلاغوس، مشيرًا إلى أن فيراري واجهت صعوبات أكبر من سيارتي "دبليو 17".

Giacomo Rauli خلدون يونس

منشور: 15-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

كان على مرسيدس تسجيل ثلاث نقاط أكثر من فيراري خلال جائزة البرازيل الكبرى لحسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1 للصانعين، وهذا ما تحقق بالفعل.

وعاد فريق براكلي بلقب عالمي بدا حسمه مؤكدًا منذ أشهر، قبل أن يضع اللمسات الأخيرة على تتويجه في ساو باولو، لكن السباق أثبت في المقابل أنه أحد أصعب سباقات موسم 2026 بأكمله بالنسبة إلى الفريق صاحب النجمة الثلاثية.

وتسببت ظروف الحلبة المتقلبة والانتقال من إطارات الأجواء المطرية المتوسطة "انترميديت"، التي انطلق بها جميع السائقين، إلى الإطارات الملساء اللينة، في صعوبات لعدد من السائقين، من بينهم أندريا كيمي أنتونيللي وجورج راسل.

وأوضح المدير التقني لمرسيدس جيمس أليسون، خلال ظهوره في برنامج "إن يو سيلفر أروز" الإذاعي، الأسباب التي أدت إلى معاناة سائقي مرسيدس خلال السباق.

حيث قال: "لم تقتصر المشكلة على سائقينا فقط، بل أبلغ عدد كبير جدًا من السائقين في ممر الصيانة عن المشكلة نفسها. وكان ماكس (فيرستابن)، على وجه الخصوص، صريحًا للغاية في حديثه عن هذا الموضوع".

وأضاف: "أعتقد أن المشكلة الرئيسية كانت الانتقال من إطارات الأمطار المتوسطة إلى الإطارات الملساء. فقد بقيت هناك كميات كبيرة من المياه الراكدة على الحلبة، وحتى لو غادرت المرآب وإطاراتك داخل أجهزة التسخين عند درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية، فإن المرور فوق بركة مياه واحدة أو اثنتين يكفي لاختفاء درجة حرارة سطح الإطار المثالية بالكامل".

وتابع: "عند تلك المرحلة، تجد نفسك بالفعل أمام معركة صعبة للغاية لإعادة الإطارات إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Alex Pantling / Getty Images

وأكمل: "قد تعاني بشدة على مدار العديد من اللفات. وقد خرج سائقانا عن المسار خلال المراحل الأولى من فترة استخدام الإطارات الجافة، لأسباب مختلفة، ليجدا نفسيهما بإطارات باردة تمامًا".

وزادت صعوبات أنتونيللي بسبب ظهور مناطق مسطحة على إطاراته، بعدما تعرض لانزلاق حول نفسه عند المنعطف الأول، أثناء محاولته الدفاع عن مركزه أمام لاندو نوريس الذي كان يستعيد مراكزه بقوة.

وقال أليسون: "في حالة كيمي، ظهرت أيضًا مناطق مسطحة كبيرة على الإطارات. وهذا جعل استعادة وتيرة السرعة باستخدامها لاحقًا أمرًا صعبًا بشكل خاص".

وأضاف: "لكن بمجرد أن أعدنا الإطارات إلى نطاق التشغيل الصحيح، أصبحت الوتيرة جيدة. وعندما كانت السيارة مستقرة، كان الأداء حاضرًا".

ومع عودة الأمطار خلال اللفات الأخيرة من السباق، عاد جميع السائقين إلى استخدام إطارات الأمطار المتوسطة. لكن سائقي الفريق الألماني اتخذا مجددًا قرارات غير موفقة في إدارة الإطارات.

وقال أليسون: "عندما عادت الأمطار وانتقلنا إلى المجموعة الثانية من إطارات الأجواء المتوسطة، أعتقد أن كلا السائقين كانا ربما أكثر اندفاعًا قليلًا باستخدام دواسة الوقود. فقد تعرضت الإطارات الخلفية لتآكل كبير خلال تلك اللفات، عندما كانت الحلبة لا تزال قريبة من أن تكون جافة بما يكفي لاستخدام الإطارات الملساء، لكن الأمطار كانت تزداد غزارة. لقد ألحقنا بها الضرر فورًا، وعند تلك المرحلة كانت قد انتهت عمليًا".

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

واجه أنتونيللي وراسل تحديات متعددة، لكن مساعي مرسيدس لحسم لقب بطولة العالم للصانعين خلال عطلة نهاية الأسبوع في ساو باولو لم تكن مهددة في أي وقت.

وباستثناء البداية اللافتة التي قدمها لويس هاميلتون، والتي استمرت لفة واحدة فقط، وهي اللفة الأولى بعد الانطلاقة، بقيت سيارات فيراري متأخرة عن سيارتي "دبليو 17" طوال السباق.

ولم يتردد أليسون نفسه في الإشارة إلى ذلك بصراحة خلال ظهوره في برنامج "إن يو سيلفر أروز" الإذاعي، وهو بودكاست مرسيدس.

وقال: "كانت فيراري تعيش سباقًا كارثيًا أيضًا، ولذلك، وعلى الرغم من جميع مشاكلنا، لم يبدو في أي مرحلة أن السيارات الحمراء قادرة على تشكيل تهديد لنا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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