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مرسيدس "لم تقدّم لهاميلتون السيارة المناسبة" في تصفيات موناكو

قال توتو وولف بأنّ مرسيدس عقدت اجتماعاً "مثمراً" مع لويس هاميلتون بعد معاناته في التجارب التأهيلية لجائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، معترفاً بأنّ الفريق لم يمنحه "السيارة المناسبة".

مرسيدس "لم تقدّم لهاميلتون السيارة المناسبة" في تصفيات موناكو

عرف متصدر الترتيب العام أسوأ نتيجة له في التصفيات منذ ما يقارب الثلاث سنوات يوم السبت في موناكو، محقّقاً المركز السابع بعد أن كان أبطأ بفارق 0.749 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وفي المقابل تمكّن زميله في الفريق فالتيري بوتاس من التأهّل ثالثاً لصالح مرسيدس، في حين جاء منافس هاميلتون الرئيسي على اللقب ماكس فيرشتابن ثانياً على شبكة الانطلاق.

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وشعر هاميلتون بالإحباط بعد التصفيات، قائلاً بأنّ حظوظه بالفوز في السباق قد تبدّدت وبأنّ الحصة كانت "كارثية".

وأضاف في وقتٍ لاحق بأنّه أجرى "محادثات قاسية" مع مرسيدس حيث "لم يتمّ القيام بالأشياء التي كان ينبغي القيام بها".

وخلال حديثه بعد اجتماع الفريق عقب التصفيات، أقرّ مدير مرسيدس وولف بإحباط هاميلتون قائلاً بأنّه يعتقد بأنّ المشاكل كانت متعلقة بتحمية الإطارات.

"أجرينا للتوّ اجتماعاً مثمراً وقاسياً، وهذه هي الأيّام التي نتعلّم فيها أكثر" قال وولف عندما سُئِل من طرف موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تعليقات هاميلتون.

وأضاف: "يحظى هذا الفريق بالصراحة والشفافية داخله، ولم نقم بعملنا بشكلٍ صحيح. ليس من الواضح بعد كيف كانت إمكانيات التعديل تتفاعل مع بعضها البعض".

وأكمل: "لكن عموماً يمكنني القول بأنّنا لم نحظى بالقدر الكافي من التماسك خلال جميع هذه الطلعات. وقد يكون ذلك متعلّقاً بدرجات حرارة الإطارات".

وأردف: "مجدّداً، نحن في حاجة لتحليل ذلك، لكن هناك شيء واحد مؤكّد وهو أنّنا لم نكن تنافسيِّين. لم نمنح لويس السيارة المناسبة كي يبني ثقته بالنفس".

واعترف وولف بأنّ بوتاس كان قادراً على وضع نفسه "في نطاق أفضل" على صعيد الإطارات بعد تجارب أخيرة "مثمرة أكثر" صبيحة يوم السبت، بالإضافة لتفاديه المعاناة الكبيرة التي واجهها هاميلتون مع الزحام في القسم الأوّل من التصفيات.

حيث قال: "عندما تكون قادراً على تسجيل أزمنة جيّدة بشكل متتالي في القسم الأوّل، فإنّ الأمور تصبح أسهل".

وتابع: "لذا إجمالاً، لم نقم بعمل جيّد بما فيه الكفاية اليوم".

وعندما سُئِل عمّا إذا كان متفاجئاً بتعليقات هاميلتون بالنظر لوحدة فريق مرسيدس، قال وولف بأنّ ذلك لم يفاجئه وأنّه من الجيّد أن يعبّر السائقون عن آرائهم ويظهروا إحباطهم.

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إذ استدرك: "عندما تحتلّ المركز السابع في موناكو، فإنّك تعلم إلى حدٍّ كبير بأنّ تلك هي نهاية عطلة نهاية الأسبوع، ثمّ إنّ التنفيس عن إحباطك مقبول بالطبع".

واستطرد: "لا أحد في الفريق يجد صعوبة في تقبّل ذلك، لأنّنا نقوم بنفس الشيء أيضاً. إنّه الشخص الأوّل الذي يقرّ ويعتذر عندما تسير الأمور على نحوٍ خاطئ. لقد قام بذلك في العلن وفي السرّ".

واسترسل: "كمجموعة، أعتقد بأنّ ذلك أحد أبرز مقوّماتنا التي جعلتنا أبطالاً في الماضي، وهو أنّنا نقبل النقد".

وواصل: "كان هناك جانب معيّن بخصوص تحمية الإطارات ناقشناه هذا الصباح ومساء يوم الخميس حيث كان يمكننا اعتماد مقاربة مختلفة، وهي مقاربة كنّا مهتمّين باتباعها لكنّنا لم نفعل ذلك".

واختتم: "كان ذلك بالضبط محتوى محادثاتنا، وكيف يمكننا الدخول في وضع الاستكشاف ونحن نتوقّع بأن تكون درجات الحرارة أكثر برودة".

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