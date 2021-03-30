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مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021

ترى مرسيدس أنها لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في موسم 2021 للفورمولا واحد، بالرغم من الفوز بالجولة الافتتاحية في البحرين.

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021

استراتيجية مرسيدس العدائية إلى جانب إدارة ممتازة للإطارات وقيادة دفاعية من لويس هاميلتون، ساعدت السهام الفضية في التغلب على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل على حلبة الصخير.

لكن وبالرغم من فرحة الانتصار، لكن مرسيدس تعي تماماً أنها لم تعد تمتلك أفضلية على العلامة النمساوية في الفورمولا واحد هذا الموسم.

حيث قال أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس: "لم تعد لدينا أية نقاط قوة أو أفضلية عليهم".

وأكمل: "خلال العديد من المواسم كنا نعتمد على سرعتنا في المقاطع المستقيمة، أو ضمن المنعطفات. لكن الآن، لم يكن بوسعنا إيجاد أية أفضلية عليهم".

وتابع: "هناك عدة منعطفات نجحوا خلالها بكسب أفضلية علينا، وكذلك الحال على المقاطع المستقيمة فقد كانوا أقوياء جداً".

واسترسل: "هذا هو بيت القصيد. في التصفيات كنا نقدم أسرع ما لدينا، ورغم ذلك تفوقوا علينا. لذا نحن بحاجة لسيارة أسرع، ببساطة".

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وبينما تمتعت مرسيدس بنجاحٍ منقطع النظير خلال المواسم السابقة، لكن الخطوة التي حققتها ريد بُل هذا الموسم، ليست المرة الأولى.

في 2018، لم تتمكن مرسيدس من الفوز بأي سباق حتى الجولة الرابعة في باكو، حيث واجهت منافسة شديدة من ريد بُل وفيراري حينها.

ويشعر شوفلين أن المقارنة في الأداء الحالي بين مرسيدس وريد بُل شبيهة للغاية بتلك الفترة، حيث يستعد الفريق لمعركة شرسة هذا الموسم.

فقال: "عانينا من بعض المواسم الصعبة سابقاً، وهذا ليس بغريب عن طبيعة عملنا. لدينا فريقان متماثلان تقريباً. أعتقد أنه سيكون موسماً صعباً".

وأكمل: "لا شكّ أن ريد بُل تعمل بأقصى ما لديها. إنهم أذكياء ويمتلكون فريقاً عالي التركيز ولا يرتكبون الأخطاء. من الواضح أن ماكس سائق ناضج للغاية، ذكي جداً وقوي حقاً. وقد طوّر مهاراته جيداً".

واختتم: "لقد أظهروا على مرّ المواسم أنهم قادرون على استخلاص أداء قويّ للغاية من سيارتهم. لذا، لن تكون معركة اللقب سهلة. بل ستكون محتدمة حتى النهاية، ونحن لن نستسلم. وهم كذلك!".

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