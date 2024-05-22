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مرسيدس "لم تعد تعاني" في التحديثات بعد تقبّل "عدم وجود حلّ سحري"

قالت مرسيدس أنها لم تعد تعاني ضمن مقاربتها في تطبيق التحديثات، بعد تقبّل عدم وجود "حلول سحرية" لحلّ مشاكلها الحالية في الفورمولا واحد.

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تعمل العلامة الألمانية على اتجاه جديد للتطوير لحزمتها المقبلة، والتي تأمل أن تنجح من خلالها بتحسين توازن سيارتها في المنعطفات عالية ومنخفضة السرعة.

 

ومن المقرر أن يتم إدخال التحديثات في كندا، لكن هناك احتمال لتسريعها واعتمادها في موناكو.

 

وكان لويس هاميلتون قد عبّر مؤخراً عن تفاؤله من التقدم الذي حققه الفريق، بعد أن جرّب السيارة على جهاز المحاكاة.

 

وألمح توتو وولف مدير الفريق إلى أن السهام الفضية تتقبل عدم وجود حلّ سحري سيقلب وتيرتها نحو الأفضل، بدلاً من ذلك، فإنها تسعى نحو تحقيق تقدم ثابت.

 

فقال: "أعتقد أننا شاهدنا في السيارة تحسينات صغيرة متلاحقة، وليس تحديثاً مفاجئاً ضخماً".

 

وأكمل: "نحن نحاول الوصول بالسيارة إلى توازن أفضل ورفع تأديتها بشكل أكبر. هذه الأمور التي تؤدي لتحسينات بعُشر ثانية من هنا ونصفٍ عُشرٍ من هناك".

 

وأضاف: "نحن على مسار يحسّن من أداء السيارة. يمكننا رؤية ذلك. ولن يكون هناك منحى تطوير سريع صاعد بشدة، بل سيكون متعرجاً صعوداً ونزولاً. طالما أن الاتجاه صحيح، فإنني أشعر بالثقة الآن".

 

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توتو وولف، المدير التنفيذي لمرسيدس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وحين سُئِل إن كان من الخطأ البحث عن حلول سحرية لتحسين الوتيرة، أجاب وولف: "نعم، أعتقد أننا لم نحصل مطلقاً على مثل هذه الإشارات، فقد رأينا في السباقات الأخيرة أن السيارة تكون جيدة على السرعات العالية أو المنخفضة وليس على الاثنين معاً. وذلك أمر نجحنا بتحسينه قليلاً".

 

وشرح وولف أن ما يميز مقاربة مرسيدس الحالية هو أن الفريق وجد أخيراً الاتجاه المناسب للسير فيه.

 

فقال: "كنا نعاني على مرّ السنين الماضية، وأعتقد أن المشكلة الأساسية في أننا لم نكن نعلم ما يجب فعله. لهذا السبب أصبحت أكثر ثقة حالياً".

القسم الخلفي لسيارة مرسيدس

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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

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