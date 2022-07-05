مرسيدس لم تعد "تصارع للنجاة" مع سيارة دبليو13 ومشاكلها

قدّم الصانع الألماني سلسلة من التغييرات لسباق سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي بهدف البناء على التقدم الذي حققه الفريق مع حزمة تحديثاته الكبيرة الأولى في إسبانيا.

وبالرُغم من أن مرسيدس لا تملك بعد الوتيرة لمنافسة ريد بُل وفيراري ضمن ظروف متساوية، وبالتأكيد ما تزال تواجه مشاكل على حلبات الشوارع الضيقة المليئة بالمطبات، إلّا أن هنالك تفائل متصاعد داخل قلعة السهام الفضية بانقلاب حظوظها من حيث المشاكل الأخيرة.

إذ وعوضًا عن توجّه كامل تركيز الفريق نحو التعامل مع مشكلة الارتدادات المؤلمة لسائقيه في المراحل الأولى من الموسم، باتت مرسيدس تركز الآن تجاه الأداء الخالص للسيارة.

وتعقيبًا على ذلك قال آندرو شوفلين كبير مهندسي جانب المسار لدى الفريق: "كنا نصارع للنجاة نوعًا ما في السباقات الأولى من الموسم. وكذلك السائقان كانا يصارعان للنجاة مع السيارة التي كان من الصعب للغاية العمل معها".

وأضاف: "لكننا قمنا بعمل جيد للغاية في تسجيل النقاط في الواقع، ونجحنا باستغلال الفرص التي اتيحت لنا مع تعرض الآخرين للمشاكل".

وتابع: "لكن يمكنني القول بأن الطريق الذي نرغب السير فيه الآن بات أكثر وضوحًا بكثير. وذلك أمر مشجّع من ناحية التطوير".

وأكمل: "ذلك التحديث (في سيلفرستون) هو الأول ضمن السلسلة التي بدأنا تشكيلها في برشلونة. يبدو الآن بالفعل أننا نعتمد ارتفاع منخفض للسيارة، وذلك أحد الأمور التي نودّ تطويرها الآن. لكننا نحرز تقدمًا في تلك الوجهة".