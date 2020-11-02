مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا

كان بوتاس يتصدر سباق إيمولا في اللفة الثانية عندما صعد على قطعٍ من حطام جانح سيارة فيتيل، والذي انكسر عندما ارتطم الألماني بسائق هاس، كيفن ماغنوسن في اللفة الأولى.

وبينما تفادى بوتاس خطر انثقاب الإطار، لكن القطع تلك أضرّت بأرضية سيارته.

وأرسلت مستشعرات سيارة مرسيدس إلى مرآب الفريق إشارات تدل على أن بوتاس كان يعاني من انخفاض في الأداء، لكن الفريق في البداية لم يصدّق حجم المشكلة، لأن الفنلندي كان متمسكاً بصدارة السباق.

حيث قال أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس: "كنا نرى الانخفاض الكبير في الأداء، لكن المشكلة تُقارن بمقدار الانخفاض في زمن اللفة. لو قمنا بترجمتها إلى زمن، لوجدنا أن الخسارة كانت بحدود سبعة إلى ثمانية أعشار الثانية".

وأردف: "لم نصدق المستشعرات في الحقيقة، لأننا كنا ننظر إلى الطريقة التي يضغط فيها بوتاس، وقدرته على تسجيل أزمنة معقولة عند الحاجة. كان بوسعه بناء فارق".

وأكمل: "من الصعب تحديد الخسارة الفعلية في زمن اللفة نظراً لوجود العديد من العوامل الأخرى المؤثرة على الحلبة، أو ربما بسبب اختلاف طريقة خوض المنعطفات وغير ذلك. لكن في البداية، لم نكن نصدق حجم الانخفاض في الأداء لسيارته".

وكانت مرسيدس تعلم أن بوتاس ارتطم بالحطام في ذلك المنعطف، لكن الموضع الذي علقت فيه تلك القطعة وعدم إمكانية رؤيتها بالشكل الملائم، كانا يعنيان عدم الفهم الكامل لتأثير تلك المشكلة على أداء السيارة.

حيث قال شوفلين: "لم نكن ندري موقعها. عندما ننظر إلى جانب السيارة، وبالنظر إلى أنها حمراء اللون، فإن عدم إمكانية رؤيتها من الكاميرات أمر لا يكاد يصدق".

وأردف: "لكنها علقت، ولم يكن إلا قسمها أسود اللون مرئياً. ولأن السيارة سوداء اللون في تلك المنطقة، لم يكن بوسعنا رؤيتها. ولو نجحنا برؤيتها بشكل أفضل لربما كنا ركّزنا أكثر على سحبها، خلال وقفة الصيانة الأولى".

واختتم: "لم يحالفه الحظ في هذه الناحية كما أنه وبالتأكيد اتخذ القرار الصحيح بالتوجه فوق القطعة تلك مباشرة، لأنه ولو صعد عليها بإطاره لتسبب بانثقابٍ فوري. لذا كان ذلك حُكماً جيداً من قبله. لكن ما حصل لم يكن خطأه، وبالتأكيد أثّر على أدائه في السباق".