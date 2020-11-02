فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا

المشاركات
التعليقات
مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا

لم يكن فريق مرسيدس يصدّق في البداية أن مستشعرات سيارة فالتيري بوتاس تشير إلى انخفاض في الارتكازية قدره 50 نقطة، بعد أن ارتطم بحطامٍ من سيارة فيراري خلال سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد.

كان بوتاس يتصدر سباق إيمولا في اللفة الثانية عندما صعد على قطعٍ من حطام جانح سيارة فيتيل، والذي انكسر عندما ارتطم الألماني بسائق هاس، كيفن ماغنوسن في اللفة الأولى.

وبينما تفادى بوتاس خطر انثقاب الإطار، لكن القطع تلك أضرّت بأرضية سيارته.

وأرسلت مستشعرات سيارة مرسيدس إلى مرآب الفريق إشارات تدل على أن بوتاس كان يعاني من انخفاض في الأداء، لكن الفريق في البداية لم يصدّق حجم المشكلة، لأن الفنلندي كان متمسكاً بصدارة السباق.

حيث قال أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس: "كنا نرى الانخفاض الكبير في الأداء، لكن المشكلة تُقارن بمقدار الانخفاض في زمن اللفة. لو قمنا بترجمتها إلى زمن، لوجدنا أن الخسارة كانت بحدود سبعة إلى ثمانية أعشار الثانية".

وأردف: "لم نصدق المستشعرات في الحقيقة، لأننا كنا ننظر إلى الطريقة التي يضغط فيها بوتاس، وقدرته على تسجيل أزمنة معقولة عند الحاجة. كان بوسعه بناء فارق".

وأكمل: "من الصعب تحديد الخسارة الفعلية في زمن اللفة نظراً لوجود العديد من العوامل الأخرى المؤثرة على الحلبة، أو ربما بسبب اختلاف طريقة خوض المنعطفات وغير ذلك. لكن في البداية، لم نكن نصدق حجم الانخفاض في الأداء لسيارته".

اقرأ أيضاً:

وكانت مرسيدس تعلم أن بوتاس ارتطم بالحطام في ذلك المنعطف، لكن الموضع الذي علقت فيه تلك القطعة وعدم إمكانية رؤيتها بالشكل الملائم، كانا يعنيان عدم الفهم الكامل لتأثير تلك المشكلة على أداء السيارة.

حيث قال شوفلين: "لم نكن ندري موقعها. عندما ننظر إلى جانب السيارة، وبالنظر إلى أنها حمراء اللون، فإن عدم إمكانية رؤيتها من الكاميرات أمر لا يكاد يصدق".

وأردف: "لكنها علقت، ولم يكن إلا قسمها أسود اللون مرئياً. ولأن السيارة سوداء اللون في تلك المنطقة، لم يكن بوسعنا رؤيتها. ولو نجحنا برؤيتها بشكل أفضل لربما كنا ركّزنا أكثر على سحبها، خلال وقفة الصيانة الأولى".

واختتم: "لم يحالفه الحظ في هذه الناحية كما أنه وبالتأكيد اتخذ القرار الصحيح بالتوجه فوق القطعة تلك مباشرة، لأنه ولو صعد عليها بإطاره لتسبب بانثقابٍ فوري. لذا كان ذلك حُكماً جيداً من قبله. لكن ما حصل لم يكن خطأه، وبالتأكيد أثّر على أدائه في السباق".

اقرأ أيضاً:

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة

المقال السابق

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
قائمة السائقين فالتيري بوتاس
قائمة الفرق مرسيدس

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة

مسيرة وولف وهاميلتون "لم تنتهِ" في الفورمولا واحد رُغم التكهنات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مسيرة وولف وهاميلتون "لم تنتهِ" في الفورمولا واحد رُغم التكهنات

مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا

ريكاردو كان "يبتسم" عندما أجرى بيريز وقفته في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو كان "يبتسم" عندما أجرى بيريز وقفته في إيمولا

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

ريسينغ بوينت تدافع عن قرار وقفة الصيانة الأخيرة لبيريز في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت تدافع عن قرار وقفة الصيانة الأخيرة لبيريز في إيمولا

راسل مُحبط تماماً من "الخطأ السخيف" خلف سيارة الأمان في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل مُحبط تماماً من "الخطأ السخيف" خلف سيارة الأمان في إيمولا

أحدث الأخبار

مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة

مسيرة وولف وهاميلتون "لم تنتهِ" في الفورمولا واحد رُغم التكهنات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مسيرة وولف وهاميلتون "لم تنتهِ" في الفورمولا واحد رُغم التكهنات

راسل مُحبط تماماً من "الخطأ السخيف" خلف سيارة الأمان في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل مُحبط تماماً من "الخطأ السخيف" خلف سيارة الأمان في إيمولا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا

17د
2
فورمولا 1

مسيرة وولف وهاميلتون "لم تنتهِ" في الفورمولا واحد رُغم التكهنات

3
فورمولا 1

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة

51د
4
فورمولا 1

راسل مُحبط تماماً من "الخطأ السخيف" خلف سيارة الأمان في إيمولا

5
فورمولا 1

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل

أحدث الأخبار

مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا
فورمولا 1

مرسيدس "لم تصدق" في البداية مدى تأثر أداء سيارة بوتاس بالحُطام في إيمولا

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة
فورمولا 1

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة

مسيرة وولف وهاميلتون "لم تنتهِ" في الفورمولا واحد رُغم التكهنات
فورمولا 1

مسيرة وولف وهاميلتون "لم تنتهِ" في الفورمولا واحد رُغم التكهنات

راسل مُحبط تماماً من "الخطأ السخيف" خلف سيارة الأمان في إيمولا
فورمولا 1

راسل مُحبط تماماً من "الخطأ السخيف" خلف سيارة الأمان في إيمولا

ريسينغ بوينت تدافع عن قرار وقفة الصيانة الأخيرة لبيريز في إيمولا
فورمولا 1

ريسينغ بوينت تدافع عن قرار وقفة الصيانة الأخيرة لبيريز في إيمولا

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق إيميليا رومانيا 2020 للفورمولا واحد 06:32
فورمولا 1

أهم مجريات سباق إيميليا رومانيا 2020 للفورمولا واحد

شبكة انطلاقة سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 01:01
فورمولا 1

شبكة انطلاقة سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

إيميليا رومانيا: أحدث التطويرات التقنية في الفورمولا واحد 01:56
فورمولا 1

إيميليا رومانيا: أحدث التطويرات التقنية في الفورمولا واحد

أهم ما يمكن استخلاصه من يوم الجمعة في إيمولا 03:21
فورمولا 1

أهم ما يمكن استخلاصه من يوم الجمعة في إيمولا

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد 06:56
فورمولا 1

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.