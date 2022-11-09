مرسيدس لم تحسم بعد قرارها بشأن السائق الاحتياطي لموسم 2023 وسط التكهنات بضم ريكاردو

أكّد ريكاردو أنه لن يسابق في الفورمولا واحد الموسم المُقبل بعد خسارة مقعده مع مكلارين، لكن صاحب الـ 8 انتصارات يركّز على البقاء في البادوك عبر شغل دور السائق الاحتياطي.

وتم ربط الأسترالي بانتقال محتمل في ذلك الدور إلى ريد بُل أو مرسيدس، لكن لم يتم بعد الإعلان بشكل رسمي عن خططه لموسم 2023.

وعند سؤاله عن التكهنات التي تربط ريكاردو بالانتقال إلى مرسيدس، أوضح توتو وولف مدير الفريق أنه يعتقد بأن الأسترالي "يتحدث إلى بضعة فرق حول دور محتمل، وريد بُل كذلك".

فقال: "بالنسبة لنا، نحن نحبه جدًا، فلديه شخصية رائعة. لكننا لسنا بعد في وضع لاتخاذ قرار حول من سيكون السائق الاحتياطي والثالث في الفريق".

وأضاف: "لا أريد نشر أية شائعات، كوننا لم نتخذ قرارنا بعد".

من جهته أوضح ريكاردو أنه ليس في عجلة من أمره بشأن مستقبله في البطولة.

حيث قال: "أرغب بأن آخذ الوقت الضروري، وأضع مسافة ما مع الرياضة، لأعيد بناء نفسي إن صح القول".

وأكمل: "بعد ذلك، وإذا ما كانت هنالك فرصة منطقية في 2024، فسأعود بغريزة الانتقام لأستمتع وربما أسابق في المقدمة".