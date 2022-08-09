مرسيدس: لمحات الأداء سمة "مزعجة" في سيارة "دبليو13"

عانى الفريق طوال الموسم للحصول على فهمٍ كامل للسيارة. وكانت لمحات أداء واعدٍ من حينٍ لآخر قد شجّعته على الإبقاء على تصميم الجانب الضيّق، في الوقت الذي تقارب فيه الآخرون في وجهة مشتركة.

وجاء قطب الانطلاق الأوّل لجورج راسل في المجر بالتوازي مع منصّة تتويج مزدوجةٍ لسباقَين على التوالي لتدفع الفريق للاعتقاد ببدء فهم السيارة.

وقال شوفلين: "ذلك مفيد. هذه السيارة مزعجة على وجه الخصوص من ناحية تقديمها للمحات أداء لما يُمكن أن تكون عليه إمكانيّاتها، لمستوى يصعب علينا فيه التخلي عن هذا التصميم. يُجهدك ذلك قليلًا من منظورٍ هندسي".

وأكمل: "كانت سيارة صعبة المراس. وبالتأكيد فإنّ بعض مشاكلنا تعود لعدم امتلاكنا لارتكازيّة كافية، نحتاج للحصول على المزيد من الارتكازيّة والطاقة. لكنّها علامة جيّدة بشكلٍ عام على سيرنا في الوجهة الصحيحة. كلّ تلك العلامات مشجّعة، ويبدو أنّنا نُحقّق تقدّمًا".

وأوضح شوفلين أنّ الفريق لا ينوي التخلي عن مفهومه التصميمي الحالي: "أعتقد بأنّه كان من المفيد رؤية أنّ الهيكل الخارجي النحيف قادرٌ على تقديم أداء جيّدٍ في السباقات".

وأضاف: "ذلك أحد أسس البناء بالنسبة للتطوير. سنكون أكثر كفاءة في حال عملنا مع ما لدينا وعدم القفز وراء تصميم فريقٍ آخر".

وأردف: "لكنّ تصميم الجانب ربّما يُشتّت عن المشاكل العامة التي كان علينا حلّها. كانت السيارة تقفز في كلّ مكان في مونتريال، وباكو وموناكو".

وأكمل: "أمّا الآن ففي حال تحدّث سائقانا عن القفزات، فإنّ ذلك يحدث في منعطفٍ معيّن أو منطقة قصيرة من الحلبة".

واعترف شوفلين بأنّ الفريق لم يعلم إن كان قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه راسل في بودابست يعني تحوّلًا حقيقيًا في الأداء، أم أنّه متعلّق بعدم تقديم فيراري وريد بُل لأفضل مستوياتهما. لكنّه أشار إلى وجود تحسّنٍ واضح في معسكر مرسيدس.

وقال: "عثر السائقان فجأة على الثقة داخل السيارة وهو ما كنّا نفتقده. دائمًا ما قالا في التصفيات في السابق أنّه عند الضغط على القسم الخلفي فإنّه لا يمنحك شعورًا بأنّه متمسّكٌ بالمسار، بل تشعر بأنّه سيخرج عن سيطرتك".

وأكمل: "قام الفريق بعملٍ جيّد على صعيد وضع ذلك في المجال المثالي. لكنّ الإجابة الصادقة هي أنّنا لا نعلم كيف حقّقنا قطب الانطلاق الأوّل".