مرسيدس لديها "قدرة تحمل عالية" للتعامل مع إحباط هاميلتون عبر اللاسلكي

بعد تسجيل الزمن الأسرع خلال تصفيات تركيا، انطلق هاميلتون من المركز 11 بسبب عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق لتغيير محرك الاحتراق الداخلي في وحدة الطاقة.

لكنه نجح بالوصول إلى المركز الثالث قبل عشر لفات من نهاية السباق.

وطلبت مرسيدس من هاميلتون الدخول للمنصة لتبديل إطاراته والانتقال إلى "انترميديت" خلال وقت مبكر عندما كانت السيارات تدخل المنصة، لكن البريطاني طلب البقاء خارجاً معتقداً بأن إطاراته قادرة على العمل بشكل جيد.

وبدا أن مرسيدس تستعد للإبقاء بالفعل على هاميلتون حتى نهاية السباق، لكنه اختار الحدّ من خسارته ودخول المنصة قبل ثماني لفات على النهاية عندما بدأت لفاته تصبح أبطأ.

حيث قال بطل العالم سبع مرات محبطاً عبر اللاسلكي بعد التراجع للمركز الخامس: "لماذا تخلينا عن المركز؟ لم يكن يتوجب علينا الدخول".

ومن ثم طلب هاميلتون من مهندسه بيت دونينغتون أن "يتركه وشأنه"، عندما بدأ يخبره عن الفارق بينه وبين بيير غاسلي خلفه، عندما كان البريطاني يعاني مع تحبحب الإطارات.

ونجح هاميلتون بالتمسك بالمركز الخامس حتى نهاية السباق، ما يعني تأخره خلف متصدر الترتيب العام ماكس فيرشتابن بفارق ست نقاط.

من جهته، أكد وولف أن الفريق ليست لديه أية مشكلة بالنقاشات القاسية على اللاسلكي.

فقال: "من الواضح أننا لن نتكلم بمثل هذه الطريقة مع لويس، خاصة وأنه يقود سيارة على سرعة 320 كيلومتراً في الساعة".

وأكمل: "لكن لا بأس في هذا. نحن نتفهم ذلك تماماً، تجمعنا علاقة قوية في هذه البطولة منذ ثماني سنوات".

وأردف: "لدينا قدرة تحمل عالية لتفهم شعور الإحباط لدى السائق حيال مثل ذلك الموقف، وهو ما سيتفهمه لاحقاً".

وهذه هي المرة الثانية التي يشكك فيها هاميلتون باستراتيجية فريقه عبر اللاسلكي. حيث تجاهل في المرة السابقة طلب فريقه دخول منصة الصيانة في روسيا لوضع إطارات "انترميديت"، قبل أن يدخل بعد ذلك بلفة، في خطوة وصفها وولف لاحقاً "بضربٍ من العبقرية".

"أعتقد أننا بحاجة للعمل على التواصل بيننا لرفع الثقة أكثر، بطريقة ما أن نكون قادرين على وصف ما نريد فعله" قال وولف.

من جهته، أوضح أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس أن الفريق "لم يكن يتوقع أي شيء عدا الإحباط" حيال تحقيق المركز الخامس، لكن السهام الفضية كانت واثقة من تفهم هاميلتون للقرار خلال الاجتماع بعد السباق.

فقال: "لقد تفهم الأسباب".

وأكمل: "أعتقد أنه كان محبطاً في تلك اللحظة، وكان يعتقد أنه سيصل إلى منصة التتويج، وهذا ما لم يتحقق".

وتابع: "هناك بعض الإحباط، لكنّ طريقة تعاملنا مع الوضع، خاصة ضمن معركة اللقب الدقيقة هذا الموسم، يعكس فكرة ضرورة التوقف عن المجازفة والسعي للحد من الخسائر، في هذه المرحلة".

واختتم: "بالرغم من أن القرار كان صعباً، لكن لا بد أن نكون أقوياء ونتخذ القرارات التي لا بد منها".