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مرسيدس لديها الكثير "لتقلق حياله" لجائزة إسبانيا الكبرى

اعترفت مرسيدس بأنّ لديها الكثير من الأمور "لتقلق حيالها" لجائزة إسبانيا الكبرى، والتي تراها غريمتها ريد بُل جولة حاسمة لإرساء موازين القوى في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

مرسيدس لديها الكثير "لتقلق حياله" لجائزة إسبانيا الكبرى

في حين تمكّن لويس هاميلتون من التفوّق على غريمه ماكس فيرشتابن والفوز بجائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، فإنّ السطح ضعيف التماسك لحلبة بورتيماو والخصائص المخادعة للإطارات جعلا من الصعب الحكم بشكل مناسب على من يمتلك السيارة الأسرع بين مرسيدس وريد بُل.

لكن ومن جهة مرسيدس - التي فازت بسباقين من أصل ثلاثة حتى الآن في هذا الموسم - فإنّها تتوجّه إلى سباق برشلونة نهاية هذا الأسبوع ويعتريها القلق حيال الكيفية التي ستؤدي بها، في ظل أن خصائص الحلبة تبشّر بمعركة أخرى متقاربة للغاية.

"لدينا الكثير على قائمتنا للأمور التي يجب القلق حيالها" قال آندرو شوفلين كبير مهندسي جانب المسار لدى مرسيدس.

وأضاف: "يُمكن للأجواء أن تكون حارة للغاية هناك. كما أن الأسفلت هناك قد يصل إلى مستوى عدائي جدًا ويستهلك الإطارات على نحوٍ مفرط".

وتابع: "ذهبنا إلى حلبتين فقط باردتين للغاية، وكان من الصعب للغاية الوصول بالإطارات إلى مجال العمل المثالي. برشلونة ستكون أشبه أكثر بالبحرين على صعيد أنّك دومًا ما تواجه ارتفعًا مفرطًا في الحرارة، حيث لم تكن جولتنا في البحرين جيّدة للغاية في بعض الجوانب. وهذا سيكون أكثر ما سيُقلقنا بالتوجه إلى برشلونة".

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وأكمل: "لكن لأكون صريحًا، أعتقد بأن الوضع سيكون ذاته، حيث لن تكون قادرًا على فصل مرسيدس وريد بُل. لن يكون بمقدورك قراءة التصفيات وكذلك السباق. سنكون على موعد مع معركة متقاربة جدًا جدًا ونحن نتطلّع لذلك".

واختتم: "أعتقد بأن كامل الموسم سيكون على هذا النسق، وعليك أن تستمتع بالمنافسة ولا تترك نفسك للتوتر الزائد حيال ذلك، فأمامنا عام طويل وصعب".

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