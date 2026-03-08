مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

كان جورج راسل صاحب قطب الانطلاق الأول أسرع بثمانية أعشار الثانية من أسرع سيارة فيراري بقيادة شارل لوكلير في التصفيات، لكن تلك الأفضلية لم تتحول إلى هيمنة في السباق.

وانتزع لوكلير الصدارة عند الانطلاقة، وتبادل هو وراسل المركز الأول عدة مرات خلال أول عشر لفات.

وانتهت تلك المعركة عندما تعطلت سيارة ريد بُل الخاصة بإسحاق حجار في اللفة 11، ما أدى إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضية، وبينما بقيت كلتا سيارتي فيراري على الحلبة، استغلت مرسيدس الفرصة لإجراء وقفات صيانة زهيدة، ما منحها أفضلية حاسمة في طريقها لتحقيق الثنائية.

مع ذلك، كانت وتيرة سيارات فيراري مقلقة، فقد كانت أسرع عشر لفات لهاميلتون بمتوسط 1:22.557 دقيقة، متفوقًا على ماكس فيرستابن (1:22.632) وكيمي أنتونيللي (1:22.635)، لذلك لم يشعر وولف بالثقة بأن السهام الفضية سيمضي بسهولة نحو اللقب.

وقال النمساوي: "عندما يتعلق الأمر بفيراري، فقد كان الناس يقولون قبل السباق: 'سوف تختفون في الأفق إذا نظرتم إلى محاكاة اللفات الطويلة'. وهذا لم يكن صحيحًا."

وأضاف: "كنا نعلم أنهم أقوياء عند الانطلاقات وهذا ما حدث بالفعل. كانت معركة مفتوحة بين شارل وجورج في البداية. كان كيمي غير محظوظ قليلًا لأن البطارية لم تكن على المستوى المطلوب – في أي من السيارتين في الواقع، إلى حد معين."

وأشار وولف إلى أن راسل فقد مركزه أمام لوكلير عند الانطلاق، بينما تراجع أنتونيللي من المركز الثاني إلى السابع.

وقال: "كانت هناك معركة ثلاثية في مرحلة معينة بين سيارتي فيراري وجورج، وفي النهاية لحِق كيمي بالركب. كانت وتيرة السباق في النهاية مشجعة جدًا من جانبنا، لكن في البداية لم يكن هناك فرق بين فيراري ومرسيدس".

وأضاف: "بالنسبة لي، فالشعور السائد الآن هو أن لدينا معركة في أيدينا مع فيراري."

وأشار إلى أن تقدم لوكلير من المركز الرابع على شبكة الانطلاق لم يكن بعيدًا عن قدرة فيراري المفترضة على تدوير التوربو بشكل أكثر كفاءة من المنافسين أثناء الانتظار على شبكة الانطلاق قبل إطفاء الأضواء.

وعندما سُئل عما إذا كانت مرسيدس ستتمكن من اللحاق قريبًا في هذا المجال، أجاب وولف: "لست متأكدًا. أعتقد أن الأمر يعود إلى العتاد الميكانيكي، وتكوين معين للعتاد وحجم توربو المحرك. ربما يسهل الحصول على انطلاقة أفضل وقد يضطر إلى التضحية ببعض أجزاء الحلبة أو السباق".

وأكمل: "لا، لم نغير أي شيء فيما يخص الانطلاقات. كنت سعيدًا بأننا بالفعل انطلقنا، رغم أن البطارية لم تكن ممتلئة في أي من السيارتين. عندما تنظر إلى ما قبل الانطلاقة مع دوران المحرك، تفكر: 'ما هذا بحق الجحيم؟ آمل أن يتمكن الجميع من مغادرة مواقعهم دون كارثة.' لذلك أعتقد أن الأمر كان جيدًا بالفعل كبداية".