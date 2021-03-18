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مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021

من قبل:
, محرر

قالت مرسيدس أنه لا توجد حلول مباشرة حيال ما عانت منه سيارة مرسيدس 2021 من ضعف في قسمها الخلفي، خلال التجارب الشتوية للفورمولا واحد في البحرين.

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021

عانت السهام الفضية خلال التجارب الشتوية، ولم تنجح بإكمال عدد كبير من اللفات على الحلبة كما جرت العادة خلال المواسم السابقة.

ومن بين الأعطال، مشكلة في علبة التروس، إضافة إلى انزلاق لويس هاميلتون خارج المسار نحو المنطقة الحصوية خلال اليوم الثاني، ولم يبدُ أن البريطاني أو زميله فالتيري بوتاس مرتاحان خلف المقود.

وبالكلام عن مشاكل القسم الخلفي للسيارة، كشف جايمس فاولز رئيس قسم الاستراتيجيات لدى مرسيدس عن عدم وجود جواب واضح بعد حيال تلك المشاكل.

فقال: "من الواضح أن السيارة كانت تعاني، بالمقابل، امتلكت ريد بُل سيارة متوازنة جداً خاصة خلال المقطع الأخير للحلبة".

وأكمل: "أعتقد أنها مقارنة عادلة. كان ذلك واضحاً، ويمكنني القول أن أزمنة اللفات عكست حقيقة الوضع أيضاً".

وأردف: "لكن من العدل القول كذلك أننا لم نجد سبب المشاكل. لدينا كمية هائلة من البيانات لتحليلها والرحلة طويلة أمامنا لمحاولة فهم الأسباب".

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من جهته، تكلم أندرو شوفلين مدير قسم المسار لدى مرسيدس عن كيفية تأثير الظروف الجوية على السائقين، خاصة مع وجود الرياح.

لكنه أشار أيضاً إلى أنّ منافسي السهام الفضية لم يعانوا كما عانت، ما يشير بوضوح إلى وجود مشكلة تتوجب التصحيح.

فقال: "الرياح صعّبت من المهمة. عندما تكون الريح خلف السيارة، فإنك تخسر الكثير من الارتكازية نظراً سرعة الهواء تنخفض، وفي الكثير من المنعطفات كانت الريح خلفنا".

وتابع: "من ثم فإن الإطارات ترتفع حرارتها بسهولة شديدة على حلبة كهذه وتبدأ السيارة بالانزلاق، لذا فإنك تخسر التماسك أكثر. هناك عدة مشكلات".

واسترسل: "بعض المنافسين لم يتأثروا مثلنا، لذا نحن بحاجة للتركيز على القسم الخلفي الضعيف بعض الشيء لدى سيارتنا، لنحسّن من الأداء أكثر".

واختتم: "نأمل أن ننجح بذلك بحلول السباق الأول، علينا العمل بشكل كبير من أجل ذلك".

يشار إلى أن مرسيدس أكملت يوم تصوير مع سيارتها في البحرين، ما كان آخر تجربة لها قبل انطلاق الجولة الافتتاحية.

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الكاتب خلدون يونس

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