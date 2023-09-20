مرسيدس: "لا ندم" حيال التخلي عن سيارة الموسم الحالية "السريعة جداً"

اقترب المصنع الألماني كثيراً من تحقيق الفوز في سنغافورة وذلك بعد تطبيق استراتيجية ناجحة منحت سائقيه جورج راسل ولويس هاملتون فرصة للمنافسة على المركز الأول.

ورغم أن مرسيدس لم تفلح في ذلك لكن إمكانيات السيارة على حلبة مارينا باي أثبتت أن السهام الفضية قد حققت تقدماً ملحوظاً مع سيارتها الحالية بعد بداية صعبة للموسم.

كما كشف مدير الفريق توتو وولف أن مرسيدس ستنتقل كلياً الى تصميم جديد في الموسم المقبل.

فقال: "سنرمي السيارة الحالية في سلة المهملات رغم أنها سريعة جداً حالياً لكننا سننتقل الى اتجاه جديد تماماً".

وأكمل: "أعتقد أننا حصلنا على علامات إيجابية فيما يتعلق بتوازن السيارة الجديدة وحصلنا على أجوبة جديدة لأسئلتنا لذا نحن نتطلع قدماً لرؤية النتائج المشجعة".

ومن بين المشاكل التي لطالما عانت منها السيارة الحالية هي عدم القدرة على توقع أدائها سواء لناحية الوتيرة في كل جولة أو طريقة تعاملها مع المسار.

وأكد وولف أن أمام مرسيدس الكثير لتتعلمه فيما تبقى من موسم 2023 الحالي على طريق السعي لتحقيق أول انتصار لها هذا الموسم.

فقال: "ما زالت السيارة الحالية تشكل بالنسبة لنا صندوق مفاجآت نتعلم منه كل مرة شيئاً جديداً. لكن كل ما تعلمناه هذا الموسم بات بمثابة خبرة قيمة للموسم المقبل. لكن من الواضح أنه لا أحد يعمل بعد الآن على السيارات الحالية".

وكان وولف قد أشار إلى هذه المشكلة مع سيارة مرسيدس في وقت سابق.

حيث قال: "أعتقد أن السيارة ما زالت حساسة وصعبة في إعدادها لذا نحن بحاجة إلى المزيد من الحصص للتمرن عليها بهدف استخلاص أفضل ما يمكن منها".

وأكمل: "لأنك كسائق لا تعلم كيف ستتصرف السيارة في المنعطف التالي. إنها مسألة تتعلق باكتساب الثقة وكلما أمضينا وقتاً أطول معها كلما قمنا بتعديلها أكثر وهذا بدوره ما يساعدنا أكثر".

يشار إلى أن مرسيدس ستجلب حزمة تحديثات في جولة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف السعي لتحقيق انتصار واحد على الأقل هذا الموسم.