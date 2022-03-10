مرسيدس: لا مخاوف بشأن جدل قانونيّة جانب سيارتنا

كشف الصانع الألماني عن تصميمه الجديد الراديكالي مع انطلاق تجارب البحرين، حيث استغلّ دعامتَي التصادم الجانبيّ كشفرتين منفصلتين للمساعدة على تقليص الهيكل الخارجي لجانب السيارة ليكون أصغر بكثير من بقيّة التصاميم الأخرى.

وأشارت موقع "أوتو موتور أوند شبورت" الألماني إلى أنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد عبّر عن شكوكه في امتثال التصميم لـ "روح" القوانين.

لكنّ فريق ريد بُل نفى لاحقًا إجراء هورنر لأيّة حوارات مع وسائل الإعلام بشأن سيارة مرسيدس.

وبالرغم من وجود تركيز كبير على تصميم الجانب، أوضح وولف أنّ التصميم حصل على الضوء الأخضر من قبل "فيا".

وقال النمساوي في البحرين: "العمليّة واضحة للغاية، عندما تسير في وجهة تصميم معيّنة مع فريقك، وبمتابعة فيا لكلّ ذلك، فإنّك تتبادل معها كلّ بيانات الرسومات التصميميّة وتُشركها في العمليّة".

لكن بصرف النظر عن منح "فيا" الضوء الأخضر للتصميم، فإنّ هيكل الحوكمة الحالي في الفورمولا واحد يعني الآن القدرة على منع فريقٍ واحد من استخدام ابتكارٍ لا تتّفق معه الفرق الأخرى من خلال "الأغلبيّة الخارقة".

وفي حال دعمت "فيا" وإدارة الفورمولا واحد التغيير، فإنّ دعم ثمانية فرق سيكون كافيًا لإدخال تغيير فوري على القوانين.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قلقًا حيال إمكانيّة أن تُصبح المسألة أرض معركة سياسيّة في حال انتهى المطاف بمرسيدس بعيدة في المقدّمة، قال وولف بأنّه غير قلق.

وقال: "من الواضح أنّك عندما تتوصّل إلى ابتكارٍ في بعض الأحيان فإنّ ذلك يخلق جدلًا مثل الذي لدينا هنا الآن".

وأكمل: "لهذا السبب كان هذا متوقّعًا. لدينا حوكمة جديدة من خلال الأغلبيّة الخارقة الضروريّة. حبّذت لو بقينا بالنظام القديم، وفي حال توصّل فريقٌ ما لابتكار، فلا يُمكنك نزعه من تلك السيارة في حال كان ممتثلًا للقوانين".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ فيا والفورمولا واحد ستتعاملان مع الوضع باجتهاد، مع روح الرياضة. كنّا حرصين على عدم السير في درب التطوير ذلك لوحدنا، لكنّنا تواصلنا مع فيا، لهذا السبب أعتقد بأنّنا سنكون على ما يرام".