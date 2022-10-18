مرسيدس: لا قلق حيال نقل دي فريز معلومات إلى ريد بُل

شغل دي فريز مركز السائق الاحتياطي طوال الموسم مع مرسيدس، كما كان يتابع السباقات من مرآب الفريق كذلك.

وشارك في التجارب الحرة الأولى مع الفريق بديلاً عن لويس هاميلتون في فرنسا.

وفي سنغافورة، تم تأكيد انضمامه إلى ألفا تاوري الفريق الرديف لدى ريد بُل، بدءاً من الموسم المقبل، بالتالي لم يعد من الممكن له المشاركة في الاجتماعات التقنية للفريق.

لكن الفريق مضطر لإكمال برنامج المشاركة الإلزامية للناشئين في الموسم، بالتالي سيقود الهولندي بديلاً عن جورج راسل يوم الجمعة في المكسيك.

وأوضح إليوت عدم وجود أية مخاوف أو قلق لدى مرسيدس حيال اطلاع دي فريز على أحدث التطويرات التقنية قبل الانتقال إلى معسكر الخصم.

فقال: "نحن مسرورون بالفعل له، وللفرصة التي حصل عليها. ربما من المؤسف أنه سيرحل، لكن هذا واقع الحال".

وتابع: "أعتقد أنه يستحق الفرصة، أعتقد أنه أظهر صلابة معدنه كسائق جيد. تواجده في المرآب كان رائعاً، إنه شخص لطيف حقاً وقادر على الانتقال مباشرة إلى الحالة التنافسية وفهم السيارة".

وأردف: "أعتقد أننا نثق به خلف المقود، ويمكننا إجراء الاختبارات معه، وبأنه لن يبحث في أمور لا نريده الاطلاع عليها، وأعتقد أنه سيقوم بعمل جيد".

نيك دي فريز، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار إليوت إلى أن دي فريز قام ببعض العمل على جهاز المحاكاة، فقال: "لقد أكمل بعض العمل. من الواضح أنه يقود في الفورمولا إي كذلك، وهذا ما يأخذ قسماً كبيراً من وقته".

واختتم: "لكن الفورمولا واحد تتغير بسرعة شديدة. وكما قلت، نحن نتمنى له الأفضل. وأعتقد أنه شخص نزيه في طريقة تعامله معنا، لذا لا قلق من هذا الجانب".