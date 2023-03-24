مرسيدس: لا عيب في نسخ تصميم سيارة ريد بُل

تقيم العلامة الألمانية خطة لإجراء تعديلات على تصميم سيارتها الحالية بعد وجدت أن تصميم "الجانب 0" لن يقدم الأداء المطلوب منه، حيث تأمل أن تسير على طريق التحسّن المنشود بدءاً من الموسم الأوروبي.

وبينما ستطال التغييرات تصميم جانب السيارة، لكن التعديلات ستطال أموراً أخرى أكثر عمقاً مثل ارتفاع السيارة ونافذة عمل الإعدادت.

وبالرغم أن مرسيدس حملت لواء السيارة الأسرع لفترات طويلة خلال المواسم الماضية، لكن تصميم سيارة ريد بُل بدءاً من حقبة القوانين الجديدة كان الأفضل بشكل واضح.

بالتالي، إن كان نسخ تصميم ريد بُل يعني أن سيارة مرسيدس ستصبح أسرع، فإن وولف لا يرى عيباً في ذلك.

فقال: "أعتقد أنه وفي هذه المرحلة، علينا ألا نتشبّث بفكرة معينة دون مبرر (حيال تصميم السيارة). عليها ببساطة أن تكون بأسرع ما يمكن".

وتابع: "في حال كانت تبدو مثل سيارة ريد بُل أو صاروخ ’سبايس اكس’ فإن ذلك لا يهمني، كل ما أريده هو أن تكون سيارة سريعة. في حال باتت تشبه ريد بُل فسنضع مُلصقاً صغيراً على شكل ثور في مكان ما على السيارة، ولن نشعر بأي عيب إن كانت سريعة!".

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار وولف إلى الدروس التي قدمتها أستون مارتن، والتي تخلت عن تصميمها السابق وسارت على طريق نسخ تصميم ريد بُل.

فقال: "أثبتت أستون مارتن بالتأكيد سرعتها، في غضون ستة أو سبعة أشهر، اكتسبت كل ذلك الفارق في الأداء وباتت ضمن فرق المقدمة".

وأردف: "من الجيد رؤية ذلك، لنا جميعاً. بالتالي ليس عليك الاستسلام مطلقاً والتخلي عن الموسم. وذلك لأن مثل هذه الخطوات ممكنة الحدوث".