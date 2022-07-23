مرسيدس: لا ضمانة بأن تغييرات قوانين الأرضية المقترحة لموسم 2023 ستناسب تصميم السيارة
نفت مرسيدس ما يُثار بأنها تضغط من أجل إدخال تغييرات على قوانين أرضية سيارات الفورمولا واحد لتحصل على أفضلية تنافسية، قائلة بأنه لا ضمانة بأن أية تعديلات ستناسب سيارتها.
دخلت الفرق في حالة من الجدل بشأن القوانين المحيطة بتصميم الأرضيات للعام المُقبل بعدما كشفت "فيا" عن خططها لإدخال تعديلات على قوانينها للتخفيف من مشكلة الارتدادات التي واجهتها عدة فرق.
وواجهت "فيا" رفضًا من عدة فرق بعد إعلانها عن خططها للتغيير في القوانين، حيث صرّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل يوم أمس الجمعة في فرنسا بأن هنالك "ضغط لتغيير القوانين يتمحور حول إفادة فريق بعينه"، مُشيرًا إلى مرسيدس.
لكن آندرو شوفلين كبير مهندسي جانب المسار لدى مرسيدس ردّ بأنه لا ضمانة على أن أيّة تغييرات مقترحة على القوانين ستناسب فريقه، لكن التعديلات مطلوبة من أجل حل مشكلة سلامة أساسية تُسببها الارتدادات.
فقال: "الواقع هو أننا نعمل على حل مشاكلنا بنفسنا، وأعتقد بأننا حققنا تقدمًا جيدًا في ذلك".
وأضاف: "يمكن تفهّم المعضلة لدى الفرق التي لا تريد أن تتغير القوانين. نحن كذلك كمرسيدس لا نعلم إذا ما ستناسبنا تلك التغييرات".
وتابع: "إذا ما نظرنا إلى 2020 بالتوجه إلى 2021، فلم نعلم أن تغييرات القوانين (تقليل مستويات الارتكازية) ستضرّ بسيارة منخفضة الارتفاع مثل سيارتنا وبالكاد تؤثر على السيارات ذات الارتفاع الأكبر عن المسار".
وأكمل: "لذلك فإننا بالتأكيد لسنا في موقّع يمكننا فيه الجزم بأن تغييرات القوانين ستكون في صحالنا بشكل مؤكد".
واختتم: "موقفنا سيكون أنه وإذا ما تريد حل بعض المشاكل الأساسية، فلن يحدث ذلك دون تدخّل في القوانين".
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