مرسيدس: "لا ضرورة قصوى" لاستعمال محرك إضافي في سيارة هاميلتون

دخلت الفرق في الثلث الثالث والأخير لموسم 2021 حيث يستعد قسم منها لتلقي عقوبات بسبب استعمال قطع إضافية أكثر من العدد المسموح لكل موسم.

وكانت ريد بُل قد أكدت بالفعل أن ماكس فيرشتابن سيتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في وقت لاحق من هذا الموسم لاستعمال محرك إضافي، بعد أن خسر وحدة طاقته خلال الحادثة التي جمعته مع هاميلتون في سيلفرستون، لكن الفريق سيقوم بذلك ضمن حلبة يكون فيها فيرشتابن قادراً على استعادة المراكز.

وقررت مرسيدس استعمال محرك إضافي لسيارة فالتيري بوتاس في مونزا، ما كان يعني انطلاقة الفنلندي من آخر الترتيب بعد أن تصدر سباق التصفيات القصير.

لكن وولف أشار إلى أنه لا يوجد قرار حاسم بعد حيال إمكانية استعمال محرك إضافي لسيارة هاميلتون هذا الموسم، نظراً لأن وحدة الطاقة الثالثة ما زالت جيدة.

فقال: "كلا. ليست هناك ضرورة قصوى، لأن وحدة الطاقة الحالية في حال جيدة للغاية".

وتابع: "إنه قرار قد نتخذه في أي وقت، لكننا حالياً، لا نشعر أنه ضروري".

واسترسل: "هل هذا يعني أنه لن يستعمل محركاً رابعاً؟ كلا. سنرى كيف تسير الأمور خلال السباقات المقبلة".

توتو وولف مدير فريق مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وكان وولف قد صرّح لقناة "سكاي سبورتس" في مونزا أنه قلق من تأثير الانسحابات على معركة اللقب، نظراً للفارق القليل بين هاميلتون وفيرشتابن، وكذلك مرسيدس وريد بُل.

فقال: "نعتقد أنه ومع الفارق الحاليّ بينهما، وفي حال انسحب أحدٌ منهما، فإن الآخر يحتاج إلى أربعة سباقات للتعويض".

وتابع: "ذلك صعب للغاية. لهذا علينا اتباع أقصى درجات الحيطة مع عدم التأثير على الأداء".

من جهته قال هاميلتون: "في الوقت الراهن، ما زال لديّ محركان. ولا خطة حالياً لاستعمال محرك إضافي. لكن سنرى".