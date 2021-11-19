مرسيدس: لا توجد علامات على الجناح الخلفي لسيارتنا

مع احتدام المعركة على لقب الفورمولا واحد بين فريقَي الصدارة، بدأت ريد بُل بتسليط الضوء على سلوك الجناح الخلفي لسيارة غريمتها.

وأوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل اليوم الجمعة في قطر أنّه شعر بأنّ مرسيدس قد تكون بصدد خرق القوانين من خلال تصميمها، وسيكون جاهزًا لتقديم احتجاج رسمي في الأحداث الأخيرة من الموسم.

وضمن محادثة مشحونة مع توتو وولف مدير فريق مرسيدس في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، أشار هورنر إلى أنّ العلامات الموجودة على الجناح الخلفي تُشير إلى وجود بعض الخدع التي لا يُمكن شرحها.

وقال في هذا الصدد: "عندما يكون هناك فارق 27 كلم/س، وترى علامات على الصفيحتين الجانبيّتين من الجناح الخلفي حاضرة على الأجنحة المرنة... فيُصبح من الواضح بالنسبة إلينا ما كان يحدث".

لكنّ مرسيدس فنّدت تعليقات هورنر. وقال الفريق أنّه فحص أجنحته ولم يجد أيّ أدلّة على أيّة علامات.

وأوضح أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في صفوف مرسيدس أنّ الحظيرة الألمانيّة طلبت من "فيا" تفقّد سيارتها عدّة مرّات وكانت الهيئة الحاكمة راضية في كلّ مرّة.

وعندما سُئل عمّا أشار إليه هورنر، قال شوفلين لقناة "سكاي": "حسنًا، ألقينا نظرة، ولا توجد أيّة علامات. لسنا متأكّدين ممّا يتحدّث عنه".

وأضاف: "لكن يبدو أنّها قصّة لا جدوى منها. نحن سعداء بما لدينا على سيارتنا من جانبنا".

وأكمل: "استدعينا فيا للنظر فيها قدر ما يشاؤون، وليست لديهم أيّة مشاكل مع ما لدينا. نتوجّه إلى كلّ حلبة ونختار الجناح الأسرع المناسب، ويكون ذلك ما نضعه على السيارة. وسنواصل فعل ذلك".

وفي ظلّ الوضع السياسي الحامي بين مرسيدس وريد بُل، قال شوفلين أنّ فريقه لن يتشتّت بما يحدث بعيدًا في البادوك.

وقال في هذا الصدد: "هناك بعض القذائف من كلا الجانبين ربّما. لكنّ الفريق متّحدٌ حقًا".

وأضاف: "ما كان مشجّعًا هو أنّه في عطلة نهاية أسبوع مثل تلك التي واجهناها في البرازيل، والتي كانت فيها الكثير من العوامل المشتّتة، سواءً بالنسبة للفريق أو لويس، فقد حافظنا على تركيزنا وقمنا بعملنا".

واختتم بالقول: "أظهرنا أنّ السيارة تملك الوتيرة لفعل ذلك. أعتقد بأنّ البرازيل كانت رائعة لثقتنا وقدرتنا على تحقيق البطولة. الجميع يعمل بجدٍ لتقديم النتائج الآن".