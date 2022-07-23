مرسيدس لا تملك جوابًا على "افتقارها للأداء" في فرنسا
لا تملك مرسيدس أيّة أجوبة على ما سار على نحوٍ خاطئ على صعيد أدائها ضمن جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد، كونها شعرت بأنّها "تفتقر للأداء" في سيارتها "دبليو13".
دخلت السهام الفضيّة عطلة نهاية الأسبوع وهي تستهدف المنافسة على الفوز، لكنّ لويس هاميلتون وجورج راسل اكتفيا بالمركزين الرابع والسادس تواليًا في التصفيات.
وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ السهام الفضيّة عاجزة عن تحديد سبب عدم قدرتها على تقديم أداء يرقى إلى مستوى تطلّعاتها العالية، وذلك كون مجموعة من الاختبارات فشلت في تقديم النتائج على مدار عطلة نهاية الأسبوع.
وقال النمساوي حيال تقدّم مرسيدس مؤخّرًا: "كنّا نتقدّم إلى الأمام ببطء لكن بثبات".
وأردف: "كانت هناك علامات إيجابيّة في سيلفرستون، ومن ثمّ ذهبنا إلى النمسا وهي حلبة لا تتناسب معنا عادة، وكان بوسعنا رؤية المؤشّرات حول سبب عدم تنافسيّتنا، لكنّنا كنّا قريبين. إنّها حلبة بزمن دقيقة، وكنّا على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية، وهو فارقٌ مقبول".
وأكمل: "ومن ثمّ جلبنا حزمة تحديثات جيّدة إلى بول ريكار، وهي حلبة ذات سطحٍ أملس، وها نحن ذا. لا أداء. أعني لا أداء، لا يُمكننا تحديد سبب ذلك".
وواصل شرحه بالقول: "لا يُمكننا تحديد ما سار على نحوٍ خاطئ. اختبرنا أجنحة خلفيّة، من الأضخم الذي وصفه لويس بأنّه أشبه بمضلّة جرّ هذا الصباح، إلى النسخة الأصغر، والتي جعلتنا نخسر الكثير من السرعة في المنعطفات".
وأكمل: "كما أجرينا اختبارات على حرارة الإطارات. ويُمكننا رؤية الفارق مع فيرشتابن. الأمر أشبه بصفعة على الوجه".
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