مرسيدس لا تبحث عن بديل مباشر لفاولز في جانب الاستراتيجية

بينما استفادت مرسيدس طويلًا من خدمات فاولز، وستخسر بالتأكيد خبرته القيمة على صعيد الاستراتيجية، إلّا أنه ظهر بأن هنالك بالفعل تحوّل في مقاربة الفريق منذ منتصف العام الماضي، حيث تراجع فاولز عن طريقة التعامل المباشر مثلما كان الوضع سابقًا.

وضمن سعيها لمساعدة فاولز للتقدم في مسيرته، أبعدته مرسيدس عن المشاركة المباشرة في القرارات الاستراتيجية - ومنحته مسؤوليات جديدة في جوانب مثل برنامج الناشئين والتعاقدات.

وعنت تلك التغييرات أن استراتيجية مرسيدس في السباقات كات تُدار بالفعل من دون الحاجة إلى فاولز.

وقد عقّب توتو وولف مدير الفريق في هذا الجانب خلال لقاء مع وسائل الإعلام بالأمس قائلًا: "لن تخلّف تلك الخطوة فراغًا، كوننا وللعديد من السنوات ناقشنا التخطيط للتعويض في ذلك الجانب".

وأضاف: "كنا نعتمد بشكل كبير على رؤية جايمس، كما وضعنا أهمية قبل بضعة أعوام على الكيفية التي سيستمر بها ذلك العمل لو قرر في يوم من الأيام القيام بشيء آخر، سواء داخل مرسيدس أو خارجها. وجايمس كان جيدًا جدًا في التأسيس لذلك".

وتابع: "حيث أن لدينا فريق موهوب للغاية من الاستراتيجيين. لدينا 9 أشخاص، بعضهم من مستوى إدارى مرتفع، ولكن لا يتواجدون دومًا في الواجهة، والبعض تطوّر داخل المنظمة".

وأكمل: "لقد قادوا ذلك الجانب الآن وحدهم في الأشهر الستة الأخيرة، وقبل ذلك فعلوا ذات الأمر تحت إشراف جايمس. لذلك أشعر براحة كبيرة في الهيكل الإداري الذي نسير به الآن. وليس الأمر وكأننا بتنا فجأة أمام نقطة ضعف".