مرسيدس لا تفكر بخطة بديلة في حال قرر هاميلتون ترك الفريق

ينتهي عقد هاميلتون مع مرسيدس نهاية الموسم الجاري، لكن النجم البريطاني لم يتوصل لاتفاق لتمديد العقد مع الفريق بعد.

وبينما ما زال هناك أمل بتمديد العقد خلال الفترة الشتوية لكن النقاشات بين وولف وهاميلتون قد تستغرق بعض الوقت.

ومع عدم وجود أي تأكيد فعلي من قبل هاميلتون حيال خططه لموسم 2024، فإن مرسيدس قد تضطر للبحث عن بديل مناسب لبطل العالم سبع مرات.

لكن وولف شدد على أن الوضع الحالي لا يدعو للبحث عن خيارات بديلة بعد.

حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال وضع هاميلتون: "أعتقد أن ذلك قد يبدو ساذجاً، لكنني لا أفكر حقاً في خطة بديلة، لأن الخطة الأصلية ما زالت هي المفضلة بالنسبة لي".

وأكمل: "لا أريد الخوض في نقاشات مع سائقين آخرين، لأنني مسرور بالسائقين الحاليين ضمن فريقنا وهذا أمر أكيد. حالياً، ليست هناك خطة بديلة. فقط لويس".

بالمقابل، يدرك وولف أنه لن يكون من المثالي بالنسبة لمرسيدس البحث عن سائق جديد في آخر العام، إن قرر هاميلتون الاعتزال أو الخروج من الفريق، لكنه يبدو واثقاً من أن ذلك لن يحصل.

فقال: "أعتقد أنه سيخبرنا عن قراره في وقت مبكر. لا أعتقد أن لويس سيقول: ’لن أواصل بعد الآن. سأترك كل شيء غداً’".

وأكمل: "لطالما ما كان يمتلك حس المسؤولية تجاه الفريق. ولن يترك الفريق وحيداً. السائقون قد يأخذون قرارات مفاجئة كهذه، لكنه لن يخذلنا".

وأردف: "لكن، أعتقد أنك كفريق جاذب للسائقين الآخرين، ستجد الحلول الملائمة".

وبالرغم من أن هاميلتون لم يبدأ الموسم كما كان يأمل، لكنه ألمح إلى بقائه مع مرسيدس في الفورمولا واحد لعدة مواسم إضافية.

حيث صرّح على هامش جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى قائلاً: "أحب هذا الفريق، أنا ممتنّ للجميع على هذه الرحلة التي خضناها سوية أنا والفريق".

وتابع: "لا أعتقد أنني سأعتزل، ولا أشعر أنني من أولئك الذين يستسلمون ويعتزلون".