مرسيدس لا تعلم كم استعادت من أدائها منذ تجارب البحرين الشتويّة

واجهت مرسيدس تجارب صعبة بشكلٍ مفاجئ في البحرين مطلع الشهر الجاري لتُكمل التجارب متذيّلة ترتيب اللفّات بعد أن خسرت الفترة الصباحيّة الأولى بسبب مشكلة في علبة التروس قبل التفاف لويس هاميلتون في اليوم الثاني.

وأُرجع انزلاق هاميلتون إلى نقطة ضعف في التحكّم في القسم الخلفيّ من السيارة في التجارب، كما انزلق بطل العالم مرّة أخرى في الحصّة الختاميّة أثناء إجرائه لمحاكاة للتصفيات.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه ريد بُل على تجارب سلسة، ووصفت مرسيدس سيارتها بـ "الملتصقة بالمسار".

وعندما سُئل إن كانت مرسيدس فهمت ما سار على نحوٍ خاطئ بالنسبة للتحكّم في سيارتها في التجارب، قال بوتاس عشيّة انطلاق مجريات جائزة البحرين الكبرى: "عانينا كثيرًا بالتأكيد، وكانت الظروف صعبة كذلك".

وأكمل: "كانت الرياح قويّة وهو ما يزيد من صعوبة فهم التغييرات التي تجريها ويضرّ ذلك بكلّ طلعة. يزيد ذلك من صعوبة فهم المشكلة والتعلّم في تلك الظروف".

ثمّ تابع: "لكن أجل، الحقيقة أنّنا عانينا على صعيد توازن السيارة. دائمًا ما نريد المزيد من الأداء بالمقارنة مع ما لدينا الآن سواءً من الهيكل والجوانب الانسيابيّة، أو على الصعيد الانسانيّ في الفريق".

وأردف: "ضغط الفريق بأقصى ما لديه لمحاولة فهم كلّ شيء من التجارب والتأكّد من أنّ مقاربتنا لعطلة نهاية هذا الأسبوع تحظى ببداية جيّدة نظريًا على صعيد الإعدادات وكلّ شيء".

وواصل شرحه بالقول: "نجهل قدر الأداء الذي استرجعناه منذ التجارب وكم كسبنا من خلال ما تعلّمناه. سنعلم ذلك في التجارب ومن ثمّ في التصفيات والسباق يوم الأحد".

وأضاف: "لكنّني أعلم أنّ الفريق بذل كلّ ما في وسعه على المدى القصير، لكنّ الموسم طويل ولا يوجد داعٍ للهلع، نحتاج فقط للعمل الجاد".

من جانبه أشار هاميلتون إلى أنّ مرسيدس لا تزال "في المراحل المبكّرة" لفهم أفضل تحكّم في سيارتها "دبليو12".

وقال بطل العالم: "حاولنا أن نفهم حجم المشكلة التي قد نُواجهها أم لا. الجميع هنا – جميع المهندسين وخبراء الانسيابيّة وخاصة في المصنع – يعملون بجدّ وعلى مدار الساعة لتصحيح أيّة أشياء قد تحدث بشكلٍ طبيعي مع سيارة جديدة وقوانين متغيّرة جديدة".

وأكمل: "أنا واثقٌ بالكامل من أنّهم قاموا بأفضل ما في وسعهم ضمن هذا الحيّز الزمني الضيّق منذ التجارب، وسيتواصل العمل بجدٍ على السيارة لنكون في الموقع الذي نريده".