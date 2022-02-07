مرسيدس "لا تطيق الانتظار" لرؤية أداء محرّكها الجديد على سيارة 2022

تعيّن على المصنعين تعديل وحدات الطاقة لديهم من أجل ملائمة خصائص الانعطاف المختلفة لسيارات 2022، إلى جانب اضطرارهم التعامل مع التغيير من وقود "إي5" إلى "إي10".

وتعني الحزمة الانسيابية الجديدة على سيارات 2022 أن السائقين سيعبرون المنعطفات بطريقة مختلفة عن الأعوام السابقة، وعليه تعيّن على مصنّعي وحدة الطاقة إدخال تغييرات لضمان توليد الطاقة الضرورية لذلك.

وأوضح توماس أن قسم محركات الأداء العالي قد أتم الكثير من العمل بالتعاون مع الفريق المسؤول عن هيكل السيارة في براكلي، لكنه جاهز كذلك للقيام بالمزيد من التعديلات بعد التجارب الأولى مع السيارات الجديدة.

فقال: "سيارة 2022 مختلفة جدًا جدًا. نعلم بأن الجوانب الانسيابية ستكوت مغايرة كذلك".

وأضاف: "من خلال كل الأمور التي حصلنا عليها وكل العمل الذي قمنا به مع الفريق هنا في براكلي، نعتقد بأن السيارة ستقوم ببعض الأمور على نحوٍ مختلف، والطلبات من السائق ستكون مختلفة أيضاً أثناء عبور المنعطفات بالمقارنة مع الأعوام الماضية".

وتابع: "اختبرنا كثيرًا على جهاز المُحاكاة، وقمنا بكافة الحسابات الضرورية، كما عدلنا المحرك والطريقة التي يعمل بها من أجل أن نكون جاهزين وقادرين على التصرّف عندما يحتاج السائق لاستخدام الطاقة ربما بطريقة مختلفة وفي وقت مختلف بعض الشيء".

وأكمل: "بالتأكيد لا نطيق الانتظار من أجل خوض الاختبار الأول على المسار حتى تتسنّى لنا رؤية إذا ما كانت اختبارات المحاكاة تلك صحيحة. نأمُل أن تكون كذلك. وإذا لم تكن، فسنكون جاهزين لتعديل وحدة الطاقة بالشكل الضروري لضمان أن يحصل السائق على ما يريده تمامًا عندما يطلبه".