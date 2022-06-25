مرسيدس لا تشعر بالرضا مطلقًا من سجل إكمالها لكافة سباقات موسم 2022 حتى الآن

أكمل لويس هاميلتون وجورج راسل كل سباق في هذا الموسم حتى الآن ليضمنا أن تكون مرسيدس هي الفريق الوحيد الذي يبلغ ذلك.

على الجانب الآخر، عانى فريقا ريد بُل وفيراري المنافسان على البطولة من مشاكل ميكانيكية خلال المرحلة الأولى من الموسم.

حيث انسحب ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل من سباقي البحرين وأستراليا، بينما أخفق زميله سيرجيو بيريز كذلك في إكمال سباقي البحرين وكندا.

في حين خرج كارلوس ساينز سائق فيراري من سباق أذربيجان وواجه زميله شارل لوكلير مشكلة على المحرك في سباقي باكو وإسبانيا.

وقد رحّب توتو وولف مدير فريق مرسيدس بسجل فريقه هذا الموسم، لكنه لا يعتقد بأن الصانع الألماني قد نجح بتصميم سيارة حصينة ضد مشاكل الموثوقية.

فقال: "من المضحك أن كلا الفريقين (المنافسين على اللقب، فيراري وريد بُل) قد واجها مشاكل وتوقفت سياراتهم. لكن لا يمكن كذلك أن تكون راضيًا عن ذلك لأن الوضع قد ينقلب بسرعة إلى الجهة المعاكسة".

وأضاف: "نحن سعداء بمستوى الموثوقية لدينا بالمقارنة مع العام الماضي والمشاكل العديدة التي واجهناها. لذلك لا أريد أتحمس سريعًا أكثر من اللازم".

من جهته، ورغم مشاكل الموثوقية المكلفة التي واجهها فريقه، فإن ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري لا يعتقد بأن الانسحابات وحدها هي التي ستحسم معركة اللقب.

فقال: "الموثوقية مهمة بكل تأكيد، بذات أهمية الأداء، لكنني لا أعتقد بأنها ستكون عامل الحسم الوحيد. التطوير كذلك من الآن وحتى نهاية الموسم هو عامل آخر، وكذلك سقف النفقات، ومن ثم الموثوقية في النهاية".