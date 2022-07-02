مرسيدس لا تستبعد التحوّل مستقبلًا لوجهة ريد بُل التصميمية

خاض الصانع الألماني بداية صعبة لموسم 2022 حتى الآن، حيث صارع ظاهرة الارتدادات المفرطة التي أثّرت على أداء سيارته دبليو13 ذات الجوانب الضيّقة والأرضية الواسعة.

لكن ومع تزايد الفرق التي تنسخ تصميم جوانب سيارة ريد بُل، على أنه السبيل الأمثل بالمُضي قُدمًا، فقد أوضحت مرسيدس أنها ليست متعجرفة أكثر من اللازم للتغاضي عن ذلك الحل واتباع وجهته التصميمية.

لكن الفريق الألماني لا يعتقد حتى الآن بأن الإجابة عن مشاكله تكمن في الانتقال ببساطة لحل جوانب السيارة الذي تتبعه ريد بُل، وأنه يقيّم ما قامت به العلامة النمساوية لفهم إذا ما كانت هنالك منافع أوسع لذلك الحل.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن إمكانية الانتقال إلى تصميم ريد بُل، قال مايك إليوت المدير التقني لدى مرسيدس: "أعتقد بأن الجزء الهيكلي، ذلك القسم المختلف ظاهرًيًا، والذي تشيرون إليه، هو على الأرجح ليس الفيصل في الأمر. إنها التفاصيل في تصميم الأرضية".

وأضاف: "لقد قيّمنا بعض التصاميم في تلك الوجهة. ولن أكشف عن الوجهة التي سنسير فيها، لكننا سننظر في ذلك الحل من ريد بُل".

وتابع: "أعتقد أنه سيكون من السخيف ألا يكون لديك ذلك المستوى من التواضع ولا تفكّر بأنك ربما أخطأت في وجهتك، وألا تذهب وتنظر فيما قام به الجميع".

وأكمل: "ليس فقط تصميم ريد بُل. ولكن النظر في كل التصاميم على كامل شبكة الانطلاق ومعرفة ما يبدو مثيرًا للاهتمام ولماذا".