مرسيدس لا تستبعد إمكانيّة التخلّي عن تصميم الجانب النحيف بعد جائزة إسبانيا الكبرى

يُعاني الصانع الألماني لترويض مشاكل الارتدادات التي أثّرت على سيارته "دبليو13" منذ بداية الموسم وتركت فريقه غير قادرٍ على منافسة فيراري وريد بُل.

وفي حين أنّ الفريق يُواصل البحث عن أجوبة، فإنّه يرى في السباق المقبل في برشلونة نقطة حاسمة على صعيد تحديد خطواته المقبل.

فبعد خوض التجارب الشتويّة الأولى على حلبة برشلونة بتصميم الجانب التقليديّ بخصائص الإطلاق، فإنّ جائزة إسبانيا الكبرى على ذات الحلبة ستمنح الفريق فرصة ذهبيّة لمقارنة سلوك التصميم الجديد مع الآخر السابق.

وفي ظلّ عدم تحقيق الكثير من التقدّم في هذا الموسم حتّى الآن، تعتقد مرسيدس أنّ عليها اتّخاذ قرارٍ بشأن الإبقاء على حلّ "زيرو بود" أو التخلّي عنه قريبًا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسع الفريق استبعاد فكرة العودة إلى الفلسفة السابقة في حال أظهرت برشلونة ذلك، قال وولف: "حسنًا لن أستبعد أيّ شيء، لكنّنا نحتاج لمنح شبابنا أفضليّة الشك".

وأكمل: "لقد أنتجوا سيارات رائعة في الماضي، ونؤمن بأنّ هذا هو السبيل الأمثل. ستمثّل برشلونة نقطة نكون قادرين فيها على مقارنة البيانات التي جمعناها في فبراير مع ما لدينا الآن".

وأردف: "كما أنّني منزعجٌ من قول ذات الأمر بشأن جمع البيانات وإجراء التجارب، لكنّ هذه فيزياء، لذا عليك جمع البيانات وتحليلها".

وتحتاج مرسيدس في إسبانيا للحصول على جوابٍ بشأن إن كان من الممكن بلوغ مكاسب الأداء النظريّة لتصميم "زيرو بود" على أرض الواقع.

وقال وولف: "لو نظرتم إلى جميع السيارات الأخرى على شبكة الانطلاق، فبوسعكم ملاحظة أنّ حافة أرضيّتنا بارزة بشكلٍ أوسع من جميع السيارات الأخرى. ذلك يزيد من مجال سوء استقرارها".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك هو جانب الاختلاف في مفهومنا التصميمي. من الواضح أنّ سيارتنا الأولى في برشلونة كانت أبطأ بكثير على الورق، لكنّنا نحتاج لإيجاد طرقٍ لكيفيّة جعل السيارة الحاليّة تعمل وفق نمطٍ متوقّعٍ بالنسبة للسائقين".

وفي حين أنّ مرسيدس لا تعلم الإجابة بعد، فإنّ وولف أوضح أنّ الفريق سيحتاج لاتّخاذ قراره بشأن الوجهة التي سيتّبعها بعد برشلونة.

وقال في هذا الشأن: "أعتقد بأنّنا ملتزمون بالمفهوم التصميمي الحالي، وتحتاج لفعل ذلك. إن لم تكن مؤمنًا به، فإنّك تمنح التصميم الآخر فرص 50 بالمئة، ومن ثمّ عليك الانتقال الآن".

وأكمل: "سنُحاول الحصول على جوابٍ بعد برشلونة، لأنّنا سنحصل على مقارنة حقيقيّة هناك. حينها سننظر إلى أنفسنا في المرآة ونقول هل أخطأنا أم لا".