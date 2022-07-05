مرسيدس لا تزال غير متفائلة كثيرًا بالرغم من منافستها على الفوز في بريطانيا

سمحت مجموعة من التحديثات في سيارة "دبليو13"، إلى جانب طبيعة سيلفرستون عالية السرعة وسطحها السلس المناسب للسيارة، للبريطاني لويس هاميلتون بمنافسة ثنائيّ فيراري على الفوز.

وبالرغم من أنّ هاميلتون حلّ ثالثًا في النهاية خلف الفائز كارلوس ساينز الإبن والقادم من الخلف (بعد وقفة صيانة مبكرة) سيرجيو بيريز، فإنّ حقيقة قدرته على المنافسة على منصّة التتويج من خلال الوتيرة المباشرة مثّلت خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لفريقه.

لكن بالرغم من أنّ أداء الفريق في جائزة بريطانيا الكبرى يُشير إلى أنّ مرسيدس حقّقت خطوة إلى الأمام مع سيارتها، أصرّ وولف على أنّ الفريق لن يسمح لنفسه بارتكاب ذات الخطأ الذي ارتكبه بعد جائزة إسبانيا الكبرى هذا العام.

إذ كانت مرسيدس تأمل بقلب موسمها بعد السباق واستهداف نتائج أفضل، وذلك على إثر تقديم هاميلتون لأداء قويّ مماثل.

لكنّ معاناة الفريق على الحلبات التي تلتها، بما فيها سباقا موناكو وباكو، وضعت مرسيدس أمام حقيقة الواقع.

وبحديثه بشكلٍ حصري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال وولف أنّ نتيجة سيلفرستون غير كافية لتدفع مرسيدس للشعور بقدرتها على الهجوم من الآن فصاعدًا.

وعندما سُئل إن كان شعر بأنّ أداء الفريق في جائزة بريطانيا الكبرى يعني أنّ الفريق بوسعه تغيير عقليّته لبدء الموسم، قال وولف: "كلّا، ليس بعد، لأنّنا حظينا بأوقات مماثلة في برشلونة ورأينا النور في آخر النفق".

وأكمل: "لكن تبيّن أنّنا مخطئون خلال السباقات الثلاثة التالية. لذا لا أريد التفاؤل كثيرًا في هذه المرحلة".

وفي حين أنّ مرسيدس حققت خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع المتصدّرتَين ريد بُل وفيراري، يعتقد وولف أنّ على الفريق تحقيق تقدّم على صعيد تحسين الأداء عند رفع السيارة.

وواجه هاميلتون وزميله جورج راسل مشاكل على صعيد القفزات في المنعطفات عالية السرعة في سيلفرستون، بالرغم من أنّها لم تكن بذات سوء بعض الفرق الأخرى.

وعند الإلحاح عليه بالسؤال إن كانت مرسيدس تشعر بأنّها تملك وجهة جيّدة مع سيارتها "دبليو13" الآن، قال وولف: "توصّلنا إلى وجهة في برشلونة كذلك. لا نزال نعاني من مشكلة ارتفاع السيارة، وواجهناها طوال الأيّام الثلاثة، بشكلٍ أقلّ في السباق، لذا علينا التعامل مع هذه المسألة".

وفي ظلّ عدم تلاءم حلبة النمسا بشكلٍ كبير مع مرسيدس في الأعوام الماضية، يعتقد وولف بأنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون مقياسًا جيّدًا لأداء فريقه.

وقال: "هناك القليل من المنعطفات التي لم تناسب سيارتنا في السابق، لذا سنحتاج للنظر في ذلك".

وأكمل: "لكنّه منحى تعلّم متواصل. أعتقد بأنّ هذا الموسم سيكون قاسيًا للفوز، لذا نحتاج لأن يكون كلّ شيء على نحوٍ مثالي من أجل استخراج أقصى أداء من السيارة".