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مرسيدس لا تزال تشعر بأنّها في "وضع اللحاق" بالرغم من سيارتها "دبليو14" الأكثر هدوءًا

قالت مرسيدس أنّ لا تزال تعتقد بأنّها في وضع اللحاق هذا العام مثلما أشارت في حدث الإطلاق، وذلك بالرغم من السلوك "الأكثر هدوءًا" الذي أظهرته سيارتها الجديدة "دبليو14".

مرسيدس لا تزال تشعر بأنّها في "وضع اللحاق" بالرغم من سيارتها "دبليو14" الأكثر هدوءًا

حظي الصانع الألماني بيومٍ أوّلٍ مُشجّع ضمن تجارب البحرين الشتويّة، حيث تبيّن أنّ سيارته لموسم 2023 تمتّعت بتحكّمٍ أفضل بكثيرٍ من سابقتها "دبليو13".

وكان الفريق قد واجه تجارب كارثيّة في البحرين قبل 12 شهرًا بسبب معاناة سائقَيه من مشاكل الارتدادات المفرطة التي أثّرت على النصف الأوّل من موسم الفريق.

لكن في حين أنّ سيارة "دبليو14" أظهرت تقدّمًا مُشجّعًا على صعيد التحكّم فيها، قالت مرسيدس أنّها لم تُعدّل عقليّتها المتمثّلة في حاجتها لتقليص الفجوة مع ريد بُل وفيراري.

وقال أندرو شوفلين المسؤول عن الهندسة على المسار في صفوف الفريق: "دائمًا ما تكون صورة الأداء ضبابيّة بعد اليوم الأوّل، لذا من المستحيل تحديد موقعنا، لكنّنا حدّدنا بالفعل العديد من الجوانب الأساسيّة التي يُمكننا استخراج الأداء منها".

وأضاف: "سنعمل وفق فرضيّة تواجدنا في وضع اللحاق وحاجتنا لتجاوز كلّ العقبات للحصول على الأداء قبيل السباق الأوّل هنا الأسبوع المقبل".

وأردف: "سيكون اليومان المقبلان مزدحمين مثل اليوم في ظلّ عملنا على تعلّم كلّ شيء ممكن ضمن برنامجنا. نأمل أن تُواصل السيارة العمل مثل الساعة وأن نستغلّ كامل الوقت على المسار".

وشاطر لويس هاميلتون، الذي قاد السيارة في فترة ما بعد الظهر، رأي شوفلين حيال حاجة الفريق للتخلي بالتواضع بالرغم من الإمكانيّات المبكّرة التي أظهرتها السيارة الجديدة.

كما كان شوفلين متفائلًا حيال عدم مواجهة الفريق للكثير من المشاكل خلال اليوم الأوّل، وهو ما ترك الماكينات الألمانيّة متشجّعة حيال القاعدة التي لديها.

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