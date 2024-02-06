مرسيدس لا تريد تشتيت تركيز الناشئ أنتونيللي باحتمال ضمه كبديل هاميلتون
تبحث السهام الفضية عن زميل جديد لـ جورج راسل لموسم 2025 في الفورمولا واحد، وقد ألمح مدير الفريق توتو وولف إلى إمكانية اتخاذ قرار جريء في هذا الصدد.
قدّم الإيطالي الموهوب، الحاصل على لقب منافسات الكارتينغ الأوروبية مرتين، أداءً مذهلاً في فئات الناشئين، حيث فاز بلقبي الفورمولا 4 في إيطاليا و"آداك" عام 2022، وبطولة ريجيونال أوروبا في العام الماضي.
وقد دفعت هذه النجاحات مرسيدس إلى ترقية أنتونيللي ليقود في فورمولا 2 لموسم 2024، حيث سيستمر مع فريق بريما.
وعلى الرغم من عدم وجود أيّ شك في موهبة أنتونيللي التي تسمح له الانتقال إلى الفورمولا واحد في نهاية المطاف، لكن الاعتبار الرئيسي لمرسيدس يتمحور حول ما إذا كان بإمكانه تحقيق ذلك منذ البداية مع العلامة الألمانية.
وعلى الرغم من أن الكثير سيعتمد على مدى سرعة تكيف أنتونيللي مع الفورمولا 2، إلا أن وولف لا يريد بدء أي حديث حول إمكانية أن يكون الشاب مرشحاً لخلافة هاميلتون، الذي سينضم إلى فيراري في عام 2025.
وحين سُئِل حول احتمالات أنتونيللي، أجاب وولف: "كيمي كان مع مرسيدس منذ عمر 11 عاماً. كجزء من برنامج الناشئين، وكانت مسيرته ناجحة للغاية".
أندريا كيمي أنتونيللي، بريما ريسينغ
تصوير: Dutch Photo Agency
وأكمل: "أعتقد أن الأهم في هذه المرحلة هو التركيز على الفورمولا 2. إذا بدأنا بتشتيت ذهنه أو نشر الشائعات ضمن وسائل الإعلام حوله، فهذا لن يساعد موسمه في الفورمولا 2".
وأردف: "لقد خرج قبل بضع سنوات من الكارتينغ، ولم يتجاوز عمره 18 عاماً بعد. لذا أفضّل عدم الخوض في أية تكهنات حول انتقاله كيمي إلى الفورمولا واحد في هذه المرحلة".
بالمقابل، أوضح وولف أن مرسيدس ليست في عجلة من أمرها لتحديد خليفة هاميلتون، خاصةً وأن المرشحين الأكثر أهمية مثل شارل لوكلير ولاندو نوريس قد ارتبطوا بفرق أخرى بالفعل وباتوا غير متاحين.
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