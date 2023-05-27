مرسيدس لا ترى أية تحذيرات "سلبية" من تحديثات سيارتها في موناكو
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه لا توجد حتى الآن تحذيرات "سلبية" إزاء تحديثات السيارة التي أدخلتها السهام الفضية في جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد.
قدم الفريق أولى تحديثاته الكبيرة للسيارة في موناكو، رغم أنها كانت مقررة لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى قبل أن يتم إلغاء الجولة بسبب الفيضانات الغزيرة.
وبالرغم من التعقيدات التي تصاحب تحديثات كهذه على حلبة مثل موناكو، لكن الفريق قرر اعتمادها.
وأنهى لويس هاميلتون التجارب الحرة الثانية بالمركز السادس والأولى بالمركز الثالث.
حيث أجاب وولف حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تلك التحديثات: "من الصعب الحُكم في موناكو، من الصعب حقاً".
وأكمل: "لكن على الأقل، لم تكن هناك تأثيرات سلبية على السيارة".
وحين سُئِل إن كانت السيارة تمنح الثقة للسائقين، أجاب وولف: "لم أسمع سائقاً في موناكو يقول أن السيارة جيدة!".
وأكمل: "أعتقد أن الوضع حساس جداً طوال الوقت في موناكو. رأينا ذلك مع كارلوس (ساينز). لذا، عادة لا نلقى الكثير من الثناء في موناكو. لكننا بالتأكيد نسير بالاتجاه الصحيح".
وشدد وولف على أنه فخور بالجهود التي قام بها الفريق مع القطع الجديدة.
فقال: "قاموا بعمل جبار. رأينا شكل السيارة مختلفاً: نظام التعليق الأمامي، الأرضية مختلفة".
وأكمل: "عمل هائل من قبل الجميع في براكلي، بات لدينا الآن خط انطلاق جديد وعلينا مواصلة العمل من هنا".
وتعليقاً على عودة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل لتقديم الأداء المتوقع بعد التجارب الحرة الأولى المحبطة بعض الشيء، قال وولف: "كان ماكس في عالم آخر لوحده خلال محاكاة السباق. أعتقد أننا قريبون منهم على مدار اللفة الواحدة، على الأقل اليوم".
من جهته، شدد هاميلتون على أنه وبالرغم من المركز السادس، لكن اليوم كان إيجابياً مع الحزمة الجديدة.
فقال: "كان يوماً رائعاً، لقد استمتعت بالقيادة اليوم".
وأكمل: "أود توجيه شكر كبير حقاً للجميع في المصنع، لأن بناء وتصميم سيارة ليس بالأمر السهل".
وتابع: "هناك نواح بحاجة للتحسين، لن أفصح عنها. لكنها ناحية واضحة بالنسبة لي، سنتكلم عن ذلك مع الفريق".
واختتم: "نأمل أن يمنحنا ذلك منصة للبناء عليها والسعي قدماً للأمام".
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