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مرسيدس لا تُدرك سبب المشاكل التي عانى منها هاميلتون في تجارب النمسا

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مرسيدس لا تُدرك سبب المشاكل التي عانى منها هاميلتون في تجارب النمسا
من قبل:
, رئيس التحرير
10-07-2020

قال مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ الصانع الألماني يتواجد في "الظلام" بعد معاناة لويس هاميلتون مع سيارته خلال التجارب الحرّة الثانية لجائزة ستيريا الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020.

أنهى هاميلتون الحصّة الثانية في المركز السادس بفارق 0.6 ثانية عن زميله بالفريق فالتيري بوتاس الذي حقّق الفوز في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وقد تمّ التعامل مع التجارب الثانية بشكلٍ مختلف اليوم إذ من المتوقّع هطول الأمطار في الغد، إذ وفي حال إلغاء التجارب التأهيلية فإنّ نتيجة التجارب الحرّة الثانية ستُحدّد ترتيب السائقين على شبكة الانطلاق.

وأوضح وولف بأنّ الفريق لم يستخدم كامل طاقة محرك سيارته خلال التجارب الحرّة، ولكنه رفع من قوّته أكثر من المعتاد اليوم مقارنةً بالأيام العادية من التجارب.

"لقد ناقشنا هذه المسألة لفترة طويلة" قال وولف، مضيفًا "وقررنا إيجاد حلّ وسطيّ من خلال عدم استخدام كامل طاقة المحرك، ولكن أيضاً من خلال عدم التراخي. قمنا برفع الوتيرة قليلاً. يُمكن القول بأننا قدنا على وتيرة لا نقود عليها بالعادة خلال تجارب الجمعة".

وأكمل "نحن في الظلام قليلاً لا سيما مع الزمن الذي سجّله هاميلتون. هناك مشكلة في السيارة ولا نعلم سببها في الوقت الحالي. السيارة تُعاني على المنعطفات البطيئة ومتوسطة السرعة. ولكن لدينا البيانات إذ سنستغلّ وقتنا في النظر إليها".

وردًّا على سؤال عن مدى تقدّم مرسيدس على البقية فور انطلاق التجارب التأهيلية في الغد "لم تعد لدينا الأفضلية الكبيرة. تقدّم فيرشتابن مقارنةً بالأسبوع الماضي وهذا ما ظهر كذلك على فريق ريسينغ بوينت".

وتابع قائلاً "أمّا بقية الفرق فباتت أبطأ، على غرارنا. ولكن هناك الكثير من التفكير والبيانات من أجل معرفة سبب تبخّر الأداء".

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من جانبه، لا يمتلك هاميلتون أيّ تفسيرٍ واضح عن سبب معاناته في الحصة الثانية إذ قال "لا أعلم حقًا. بدا كُلّ شيء طبيعيًّا ولكننا كنا بعيدين، لذلك هناك الكثير من العمل الذي يجب علينا القيام به من أجل معرفة السبب".

وأضاف "كان شعوري جيدًا في التجارب الأولى، حتى أنني كنت مرتاحًا مع بداية التجارب الثانية، ولكن بدأ كُلّ شيء بعد ذلك بالتراجع. السائقون الآخرون كانوا سريعين، كما امتلك زميلي بوتاس لوتيرةٍ جيدة. آمل أن يتحسّن الوضع في الغد".

وفيما يتعلّق بإمكانية إلغاء التجارب التأهيلية والاعتماد على نتيجة التجارب الحرّة من أجل تحديد مراكز السائقين، قال هاميلتون "سيكون ذلك سيئًا كوني لم أحظَ بحصةٍ جيدة. سأنطلق من مركزٍ متراجع أكثر من الأسبوع الماضي إذ سيُصبح السباق أصعب. سأحاول القيام برقصة الطقس الجاف".

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الكاتب خضر الراوي

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