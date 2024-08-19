مرسيدس كانت متفاجئة من أنّ سيارة "دبليو15" لم تكن سريعة في بداية الموسم
علمت مرسيدس أنّ سيارتها لموسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1 تتمتّع بالكثير من الإمكانيّات، لكنّها احتاجت فقط لاستخراجها.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
دائمًا ما آمنت مرسيدس بأنّ سيارتها "دبليو15" ستكون سريعة، لكنّها تفاجأت في الحقيقة عندما لم تُقدّم الإمكانيّات في بداية الموسم.
ودخل الصانع الألماني العطلة الصيفيّة برصيد ثلاثة انتصارات من السباقات الأربعة الأخيرة، حيث انتصر جورج راسل في جائزة النمسا الكبرى، بينما فاز لويس هاميلتون في بريطانيا وبلجيكا.
وجاء هذا النجاح على إثر سلسلة من التحديثات التي وصلت في فترة جائزة موناكو الكبرى وساعدت على استخراج خصائص توازنٍ أفضل من السيارة.
ويعتقد أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار بأنّ العامل الأساسي وراء تحقيق الفريق لخطوة إلى الأمام كان تحسّنًا تدريجيًا في فهم كيفيّة استخراج إمكانيّات السيارة التي كان يعلم أنّها موجودة.
وقال: "لم تكن لحظة انبثاق كبيرة. أعتقد بأنّنا دائمًا ما أدركنا أنّ هذه السيارة تكون سريعة في يومها".
وأضاف: "لكن أن تكون قادرًا على فعل ذلك على مدار عطلة نهاية أسبوعٍ كاملة كان بمثابة تحدٍ بالنسبة إلينا في المراحل الأولى من العام. أصبح ذلك ممكنًا أكثر الآن".
وأردف: "لم يكن ذلك مجرّد تحديثٍ وحيد. بل الكثير من الأشياء التي قمنا بها لمحاولة السيطرة على تلك المشاكل".
ثمّ تابع: "مثلما قلت فقد كنّا متفاجئين بأنّنا لم نكن سريعين في بداية الموسم. اعتقدنا بأنّنا أنتجنا سيارة جيّدة، وكانت جيّدة بالفعل من الداخل. كانت لديها بعض المشاكل والتي تعيّن علينا السيطرة عليها. نرى الآن نتائج ذلك العمل الجاد".
ويعتقد شوفلين بأنّ التقدّم الذي حقّقه الفريق تعزّز حالما تمتّع بفهمٍ جيّدٍ لما يحتاجه لجعل السيارة أسرع.
أندرو شوفلين، مرسيدس
الصورة من قبل: إريك جونيوس
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