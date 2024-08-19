جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

مرسيدس كانت متفاجئة من أنّ سيارة "دبليو15" لم تكن سريعة في بداية الموسم

علمت مرسيدس أنّ سيارتها لموسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1 تتمتّع بالكثير من الإمكانيّات، لكنّها احتاجت فقط لاستخراجها.

تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

دائمًا ما آمنت مرسيدس بأنّ سيارتها "دبليو15" ستكون سريعة، لكنّها تفاجأت في الحقيقة عندما لم تُقدّم الإمكانيّات في بداية الموسم.

ودخل الصانع الألماني العطلة الصيفيّة برصيد ثلاثة انتصارات من السباقات الأربعة الأخيرة، حيث انتصر جورج راسل في جائزة النمسا الكبرى، بينما فاز لويس هاميلتون في بريطانيا وبلجيكا.

وجاء هذا النجاح على إثر سلسلة من التحديثات التي وصلت في فترة جائزة موناكو الكبرى وساعدت على استخراج خصائص توازنٍ أفضل من السيارة.

ويعتقد أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار بأنّ العامل الأساسي وراء تحقيق الفريق لخطوة إلى الأمام كان تحسّنًا تدريجيًا في فهم كيفيّة استخراج إمكانيّات السيارة التي كان يعلم أنّها موجودة.

وقال: "لم تكن لحظة انبثاق كبيرة. أعتقد بأنّنا دائمًا ما أدركنا أنّ هذه السيارة تكون سريعة في يومها".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "لكن أن تكون قادرًا على فعل ذلك على مدار عطلة نهاية أسبوعٍ كاملة كان بمثابة تحدٍ بالنسبة إلينا في المراحل الأولى من العام. أصبح ذلك ممكنًا أكثر الآن".

وأردف: "لم يكن ذلك مجرّد تحديثٍ وحيد. بل الكثير من الأشياء التي قمنا بها لمحاولة السيطرة على تلك المشاكل".

ثمّ تابع: "مثلما قلت فقد كنّا متفاجئين بأنّنا لم نكن سريعين في بداية الموسم. اعتقدنا بأنّنا أنتجنا سيارة جيّدة، وكانت جيّدة بالفعل من الداخل. كانت لديها بعض المشاكل والتي تعيّن علينا السيطرة عليها. نرى الآن نتائج ذلك العمل الجاد".

ويعتقد شوفلين بأنّ التقدّم الذي حقّقه الفريق تعزّز حالما تمتّع بفهمٍ جيّدٍ لما يحتاجه لجعل السيارة أسرع.

أندرو شوفلين، مرسيدس

أندرو شوفلين، مرسيدس

الصورة من قبل: إريك جونيوس

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ريد بُل تمتلك طموحات مرتفعة جداً لمحركها في 2026
المقال التالي ماسا يكشف أكثر زميل عانى معه في الفورمولا واحد

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

لوكلير تعقيباً على انضمام هاميلتون: أنا أكره الهزيمة

لوكلير تعقيباً على انضمام هاميلتون: أنا أكره الهزيمة

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لوكلير تعقيباً على انضمام هاميلتون: أنا أكره الهزيمة
أفضل ثلاثة سائقين في تاريخ ريد بُل من وجهة نظر كولتارد

أفضل ثلاثة سائقين في تاريخ ريد بُل من وجهة نظر كولتارد

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أفضل ثلاثة سائقين في تاريخ ريد بُل من وجهة نظر كولتارد
هورنر: احتدام المنافسة سيصل إلى ذروته مع نهاية موسم 2025

هورنر: احتدام المنافسة سيصل إلى ذروته مع نهاية موسم 2025

F1 فورمولا 1
هورنر: احتدام المنافسة سيصل إلى ذروته مع نهاية موسم 2025
مكلارين: هدفنا هو الفوز ببطولة العالم هذا الموسم

مكلارين: هدفنا هو الفوز ببطولة العالم هذا الموسم

F1 فورمولا 1
مكلارين: هدفنا هو الفوز ببطولة العالم هذا الموسم

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط