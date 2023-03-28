مرسيدس كانت تعلم حدود سيارتها لموسم 2023 قبل جولة البحرين الافتتاحية

واجهت العلامة الألمانية بداية صعبة لموسمها الجديد، حيث ظهرت سيارتها الجديدة بعيدة للغاية عن سيارة ريد بُل المسيطرة.

ومباشرة منذ التصفيات في البحرين، صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن السهام الفضية قد فكرت بالفعل في تغيير المبدأ التصميمي للسيارة وأنها ستبدأ العمل على تصميم مختلف.

وبينما أثارت هذه التعليقات المزيد من التكهنات، لكن بدا بالفعل أن مرسيدس كانت تعلم بالفعل أنها بحاجة لتصميم مختلف.

حيث كشف آندرو شوفلين مهندس المسار أن مرسيدس قد وصلت لاستنتاجات حيال حدود سيارتها أثناء العمل ضمن نفق الهواء، حينها تأكد الفريق أن التحسينات لن تكون مهمة سهلة.

حيث قال: "يمكنك النظر في معدل التطوير ضمن نفق الهواء، وقبل حتى الوصول للبحرين، حيث خضنا نقاشات حيال الابتعاد عن التصميم الحالي".

وأكمل: "هذا أمر لم نقم به فقط هذا الموسم، بل هو أمر نقوم به خلال السنوات العشر الأخيرة".

وتابع: "إن لم تحصل على المكاسب التي تطمح إليها فإنك تعمل على تغييرات أكبر. وتقوم بالبحث في نواحٍ أخرى".

واسترسل: "هذا حصل بالفعل قبل البحرين. لكن ربما لن تصل التغييرات تلك إلا في السباقات الأولى".

ولعل أحد أكبر التعديلات التي تريد مرسيدس العمل عليها هي إعادة النظر في تصميم "الجانب 0" الذي اعتمدته مرسيدس منذ بداية الموسم الماضي.

لكن شوفلين يرى بأن الفريق سيغيّر بالكامل من نواحٍ أخرى في السيارة بهدف إيجاد الأداء المطلوب.

وحين سُئِل عن تعليقات وولف حيال تغيير المبدأ التصميم، أشار شوفلين إلى أن التغييرات لن تطال فقط جانب السيارة بل نواحٍ أخرى في السيارة قد لا تبدو ظاهرة للعيان.

وعلاوة على سعي مرسيدس لتعديل المبدأ التصميم، فإنها تواجه تحدياً آخر يكمن في تقديم سيارة تناسب لويس هاميلتون الذي يبدو أنه يعاني معها حالياً.

حيث أوضح شوفلين أن هناك الكثير من النواحي التي تحتاج إلى تحسين في السيارة لتناسب كلا السائقين، لويس وجورج راسل.