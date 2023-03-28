مرسيدس كانت تعلم حدود سيارتها لموسم 2023 قبل جولة البحرين الافتتاحية
كانت مرسيدس تعلم أنها بحاجة إلى تغيير تصميم سيارتها حتى قبل الجولة الافتتاحية لموسم 2023 الحالي للفورمولا واحد في البحرين.
واجهت العلامة الألمانية بداية صعبة لموسمها الجديد، حيث ظهرت سيارتها الجديدة بعيدة للغاية عن سيارة ريد بُل المسيطرة.
ومباشرة منذ التصفيات في البحرين، صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن السهام الفضية قد فكرت بالفعل في تغيير المبدأ التصميمي للسيارة وأنها ستبدأ العمل على تصميم مختلف.
وبينما أثارت هذه التعليقات المزيد من التكهنات، لكن بدا بالفعل أن مرسيدس كانت تعلم بالفعل أنها بحاجة لتصميم مختلف.
حيث كشف آندرو شوفلين مهندس المسار أن مرسيدس قد وصلت لاستنتاجات حيال حدود سيارتها أثناء العمل ضمن نفق الهواء، حينها تأكد الفريق أن التحسينات لن تكون مهمة سهلة.
حيث قال: "يمكنك النظر في معدل التطوير ضمن نفق الهواء، وقبل حتى الوصول للبحرين، حيث خضنا نقاشات حيال الابتعاد عن التصميم الحالي".
وأكمل: "هذا أمر لم نقم به فقط هذا الموسم، بل هو أمر نقوم به خلال السنوات العشر الأخيرة".
وتابع: "إن لم تحصل على المكاسب التي تطمح إليها فإنك تعمل على تغييرات أكبر. وتقوم بالبحث في نواحٍ أخرى".
واسترسل: "هذا حصل بالفعل قبل البحرين. لكن ربما لن تصل التغييرات تلك إلا في السباقات الأولى".
ولعل أحد أكبر التعديلات التي تريد مرسيدس العمل عليها هي إعادة النظر في تصميم "الجانب 0" الذي اعتمدته مرسيدس منذ بداية الموسم الماضي.
لكن شوفلين يرى بأن الفريق سيغيّر بالكامل من نواحٍ أخرى في السيارة بهدف إيجاد الأداء المطلوب.
وحين سُئِل عن تعليقات وولف حيال تغيير المبدأ التصميم، أشار شوفلين إلى أن التغييرات لن تطال فقط جانب السيارة بل نواحٍ أخرى في السيارة قد لا تبدو ظاهرة للعيان.
وعلاوة على سعي مرسيدس لتعديل المبدأ التصميم، فإنها تواجه تحدياً آخر يكمن في تقديم سيارة تناسب لويس هاميلتون الذي يبدو أنه يعاني معها حالياً.
حيث أوضح شوفلين أن هناك الكثير من النواحي التي تحتاج إلى تحسين في السيارة لتناسب كلا السائقين، لويس وجورج راسل.
مرسيدس: من غير المنطقي التفكير بهزيمة ريد بُل هذا الموسم
مرسيدس: من غير المنطقي التفكير بهزيمة ريد بُل هذا الموسم مرسيدس: من غير المنطقي التفكير بهزيمة ريد بُل هذا الموسم
وولف ملتزم بالكامل بالعمل على تحقيق النجاح مجدداً مع مرسيدس
وولف ملتزم بالكامل بالعمل على تحقيق النجاح مجدداً مع مرسيدس وولف ملتزم بالكامل بالعمل على تحقيق النجاح مجدداً مع مرسيدس
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
ستيلا: الناشئ بياستري يحقق "تحسناً جيداً" ضمن مكلارين
ستيلا: الناشئ بياستري يحقق "تحسناً جيداً" ضمن مكلارين ستيلا: الناشئ بياستري يحقق "تحسناً جيداً" ضمن مكلارين
مرسيدس كانت تعلم حدود سيارتها لموسم 2023 قبل جولة البحرين الافتتاحية
مرسيدس كانت تعلم حدود سيارتها لموسم 2023 قبل جولة البحرين الافتتاحية مرسيدس كانت تعلم حدود سيارتها لموسم 2023 قبل جولة البحرين الافتتاحية
توقف خطط بورشه لدخول الفورمولا واحد
توقف خطط بورشه لدخول الفورمولا واحد توقف خطط بورشه لدخول الفورمولا واحد
مرسيدس: من غير المنطقي التفكير بهزيمة ريد بُل هذا الموسم
مرسيدس: من غير المنطقي التفكير بهزيمة ريد بُل هذا الموسم مرسيدس: من غير المنطقي التفكير بهزيمة ريد بُل هذا الموسم
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.