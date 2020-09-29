مرسيدس كانت تتوقع "توبيخًا فقط" لخرق هاميلتون إجراءات التدرب على الانطلاقة

سأل هاميلتون الفريق بينما كان يقود خارجًا من خط الحظائر إذا ما بوسعه التدرّب على انطلاقاته بعد المنطقة الاعتيادية لذلك، والتي كانت مغطاة بالمطاط بعد يومين من التجارب على الحلبة.

حيث ردّ عليه مهندسه بيتر بونينغتون أنّه بوسعه ذلك، ولكن لم تكن هنالك تغطية تلفزية لخروجه من خط الحظائر، ولذلك لم يحدد الفريق مدى ابتعاده عن المنطقة الاعتيادية لذلك.

وبعد قيادته خلال الحظائر، أجرى هاميلتون انطلاقة ثانية في ذات المكان، وفي هذه المرة شوهد ذلك عبر التلفاز ووضعت فيا المسألة قيد التحقيق.

وجرّاء ذلك، تلقّى هاميلتون عقوبتين بخمس ثوانٍ لكل منهما، والتي أثّرت بشكل سيء على سباقه، ليكتفي بآخر مراكز منصّة التتويج.

وقد أقرّت فيا أنّ سائق مرسيدس قد اكتسب أفضلية رياضية، فيما اعترف شوفلين بأنّ هاميلتون كان يبحث عن منطقة في الحلبة تحاكي شبكة الانطلاق الفعلية بشكل أفضل من أجل التدرّب على الانطلاقة.

"في بعض الأماكن تكون هنالك مساحة يتم رسمها وتحديدها على أرضية الحلبة، ويتعيّن عليك التدرّب على الانطلاقة ضمن ذلك النطاق" قال شوفلين.

وأضاف: "من ثم هنالك حلبات أخرى، تكون هنالك منطقة عامة نوعًا ما، وفي بعض الأحيان يكون هنالك الكثير من المطاط عليها، ولن يُحاكي ذلك شبكة الانطلاق على النحو الأفضل".

وتابع: "السائقون والمهندسون كذلك سيرغبون دومًا بإيجاد منطقة تكون الأقرب من حيث التماسك لشبكة الانطلاق، ولذلك سأل لويس لو بمقدوره التدرّب على الانطلاقة في منطقة أبعد بعض الشيء. لكننا لم ندرك إلى أي مدى ابتعد".

في المقابل، اعترف شوفيلن أنّ الفريق توقّع أن تكون هنالك مشكلة بعد رؤية موقع الانطلاقة الثانية لهاميلتون.

فقال: "لم نر الانطلاقة الأولى، وعندما رأينا الثانية، علمنا بأنّ المراقبين لن يمرروا ذلك، لكننا لم نر بأنّ الوضع كان خطيرًا".

وأردف: "بالنظر إلى ملاحظات الحدث التي جاء فيها بأن التدرب على الانطلاقة يكون في الجهة اليمنى بعد مخرج خط الحظائر، ظننا أن الوضع سيكون محيرًا بالقدر الكافي ليتم فقط توجيه توبيخ فقط لعدم تكرار ذلك".

واختتم: "لكن عندما رأينا موضع السيارة، لم تكن مفاجأة بالنسبة لنا أنّ المراقبين لم يقبلوا بذلك، ولا شك بأنّه ربما كانت هنالك فرق أبلغت عن ذلك بقدر ما إذا كانت فيا أو المراقبون قد رصدوا ذلك بأنفسهم".