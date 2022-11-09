مرسيدس: قوانين منع بطانيات تحمية الإطارات لا يجب أن تتعارض مع تطوير السيارات
ترى مرسيدس أنه يتوجب على الفورمولا واحد توخي الحذر في خططها المتعلقة بمنع بطانيات تحمية الإطارات لموسم 2024، وذلك لضمان عدم تعارض ذلك مع تطوير وأداء السيارات.
تتجه الفورمولا واحد للتخلي عن بطانيات تحمية الإطارات بدءاً من موسم 2024، لكنها تخلت عن فكرة خفض حرارة تلك البطانيات التي كانت مقررة للموسم المقبل.
ومثل هذه المحاولات لمنع استعمال بطانيات التحمية تأتي بناءً على دوافع الاستدامة وخفض التكاليف، وحصلت في الماضي لكن سرعان ما تم التراجع عنها بسبب تأثيرها على السلامة والأداء.
وتعقيباً على هذه المسألة، يرى أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس، أنه لا يتوجب على الفورمولا واحد السماح بحصول وضع تصبح فيه الإطارات مصممة للعمل من دون تحمية مسبقة لكنها لا تتناسب مع زيادة مستويات ارتكازية السيارات.
فقال: "يجب على الرياضة الحذر الشديد في قوانين بطانيات تحمية الإطارات".
وأكمل: "هذه السيارات تولد الكثير من الارتكازية على المقاطع المستقيمة. الأحمال على السرعات العالية مرتفعة جداً جداً كما أن الفرق تتجه على الدوام نحو رفع مستويات الارتكازية".
وأردف: "بالنسبة إلى بيريللي (مزود الإطارات) فإن مجاراة عمليات التطوير المتواصلة تمثل مهمة صعبة".
أندرو شوفلين، مهندس المسار لدى مرسيدس
تصوير: فيا
ويرى شوفلين أنه وبينما يمكن إنتاج إطارات قادرة على العمل دون تحمية مسبقة، لكن على الفورمولا واحد ضمان عدم القيام بذلك على حساب التسابق والتنافس على الحلبات.
فقال: "ربما تستطيع بيريللي تقديم إطارات كهذه مباشرة الآن لكن ذلك لن يؤدي إلى سباقات جيدة. ولن يسمح للسائقين بالضغط الكامل، وسينتهي الأمر بإطارات ذات ضغط مرتفع جداً وخسارة كبيرة للتماسك".
وأكمل: "إنها مسألة تتعلق بإيجاد التوازن في هذه الرياضة إضافة إلى المخاوف البيئية التي يجب التطرق لها. لكن القلق الأساسي يتمحور حول ضرورة عدم الإضرار بالرياضة".
وأكد شوفلين أن سعي بيريللي للتأقلم مع مستويات الأداء المرتفعة جداً لسيارات الفورمولا واحد مسألة ليست سهلة على الإطلاق.
فقال: "أعتقد أن التحدي يكمن في العمل مع سيارات سريعة جداً وقوية وتمتلك هذا الكم الكبير من الارتكازية، بالتالي فإن إنتاج إطارات قادرة على العمل دون بطانيات تحمية، لهي مهمة صعبة بشكل لا يصدق".
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من جهته، أوضح لورون ميكيز مدير السباقات لدى فيراري بأن السعي للتخلص من بطانيات تحمية الإطارات هدف جيد، لكنه صعب التحقيق.
فقال: "الهدف صحيح بالمبدأ، لأسباب بيئية".
وأكمل: "أعتقد أنه يجب منح بيريللي الوقت المناسب والفرصة المناسبة لذلك مع التجارب وعمليات التطوير الكاملة".
واختتم: "حالما يتوافر كل ذلك، يمكن لنا السعي نحو الحصول على إطارات تعمل مباشرة دون الحاجة لبطانيات التحمية".
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