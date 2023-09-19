مرسيدس: قضية ماسا قد تشكل سابقة من نوعها وسط تساؤلات لقب 2021

بدأ ماسا دعوى قانونية لمحاولة تغيير نتيجة لقب موسم 2008 الذي خسره بفارق نقطة واحدة لصالح لويس هاميلتون سائق مكلارين آنذاك.

وبدأت مساعي ماسا بعد تصريحات من قبل بيرني إكليستون عراب الفورمولا واحد ورئيسها الفخري السابق، حول معرفته مع ماكس موزلي رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" السابق بفضيحة "كراش غيت"، لكنهما تستّرا عليها رغم ذلك منعاً لتضرر سمعة الرياضة.

وكان فريق رينو برئاسة فلافيو برياتوري قد طلب من سائقه نيلسون بيكيه الابن تعمّد التسبب بحادثة في سنغافورة لإدخال سيارة الأمان ومساعدة زميله آنذاك فرناندو ألونسو للفوز بالسباق.

ونتيجة لذلك تضرر فيليبي ماسا الذي كان يقود مع فيراري بشكل كبير، ولو شُطبت نتيجة السباق لكان البرازيلي قد حسم لقب الموسم لصالحه.

وأكد ماسا أنه وقع "ضحية مؤامرة" كلفته ملايين اليوروهات والكثير من الأضرار المعنوية، مشيراً إلى أن الهدف من الدعوى القضائية "تحقيق العدل للرياضة" وليس التعويضات المادية.

وأثارت مساعي ماسا نقاشات حول ألقاب أخرى أثارت الجدل، من بينها سباق أبوظبي 2021 الذي ما زال يثير الجدل حتى الآن حين تسببت قرارات مايكل ماسي مدير السباق آنذاك بمنح ماكس فيرستابن فرصة اقتناص الفوز بالسباق في اللفة الأخيرة وحرمان هاميلتون من لقبه الثامن.

وضمن معرض كلامه على هامش جولة سنغافورة، أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنه يراقب التطورات عن كثب.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حسناً، من المثير متابعة ما يجري".

وأكمل: "من الواضح أنه أمر غير متوقع. القوانين واضحة في الفورمولا واحد. لكنها قضية مدنية الآن. وقد تشكل سابقة من نوعها بالتأكيد. لكننا نتابع ما يجري عن كثب وبفضول".

وحين سُئِل ما قد يعنيه ذلك في مسألة لقب 2021، رد وولف: "علقت ’فيا’ على سباق 2021 ببيان واضح. لذا، نحن ننظر فيما يجري باهتمام".

ويبدو أن تعليق وولف يُشير إلى ما صرحت به "فيا" حيال الاعتراف بارتكاب أخطاء في كيفية إدارة سباق أبوظبي.

وفي حال أثبتت قضية ماسا أنه من الممكن استئناف وإبطال قوانين "فيا" من خارج الهيكل الحاكم، حينها سيكون ذلك دافعاً كافياً أمام مرسيدس للتفكير في مراجعة ما جرى في أبوظبي 2021.

حينها أعلنت السهام الفضية أنها ستقدم طلب استئناف رسمي، قبل التراجع عنه لعدم جدوى تلك الخطوة.