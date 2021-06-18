مرسيدس قد تؤجّل قرارها بشأن بوتاس وراسل حتّى الشتاء المقبل

في حين أنّ السهام الفضيّة تأمل إتمام عقد لويس هاميلتون الجديد بحلول العطلة الصيفيّة، فإنّها لا تزال غير متأكّدة من موعد اتّخاذها لقرارها بشأن المقعد الثاني.

وينتهي عقدا بوتاس وراسل نهاية العام الجاري، وكانت هناك بعض الأحاديث التي أشارت إلى اقتراب الفريق من اتّخاذ قراره.

ففي ظلّ معاناة بوتاس الأخيرة، أشارت بعض الشائعات إلى أنّ مرسيدس قد تُعلن تعاقدها مع راسل خلال جائزة بريطانيا الكبرى.

لكن بحديثه ضمن جائزة فرنسا الكبرى، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه لا توجد مدعاة للتسرّع، وأنّ هناك فرصة لتأخير اتّخاذ القرار حتّى الشتاء.

وعندما سُئل عن موعد الحصول على بعض الأنباء في هذا الشأن، قال وولف: "أعتقد بأنّ ذلك سيحدث في الشتاء. لكن لا أعلم إن كان ذلك سيكون في ديسمبر، أو يناير أو فبراير".

وعند الإلحاح عليه بالسؤال إن كان الفريق سينتظر كلّ ذلك الوقت بالفعل، قال وولف: "ذلك واردٌ للغاية لأنّنا دائمًا ما كنّا ملتزمين وأوفياء تجاه سائقينا. ذلك ما نفعله".

وبالرغم من أنّ بوتاس واجه فترة مخيّبة هذا العام، فإنّ وولف قال أنّ الكرة في ملعب الفنلندي لإقناع مرسيدس بالإبقاء عليه.

وعندما سُئل عمّا على بوتاس فعله للبقاء في صفوف الفريق، قال وولف: "قيادة السيارة بأسرع ما يمكنه يومَي السبت والأحد. إن فعل ذلك فإنّه سيضع نفسه في موقفٍ جيّد على صعيد العام المقبل".

وأوضح وولف أنّ القرار النهائيّ سيكون مبنيًا على الأداء، وأنّ مرسيدس لن تُقدم على المُبادلة فقط من أجل التغيير.

وقال النمساوي: "هل التغيير أمرٌ يجب دراسته؟ بالتأكيد. لكن لا يتعلّق ذلك بالسائق الرئيسيّ".

وأضاف: "السائق الرئيسيّ ثابت الأداء. خاصة في هذا العام الصعب الذي نحتاج فيه لسائقَين للتسابق في المقدّمة. لو واجه أحدهما عطلة نهاية أسبوع صعبة أو انسحابًا فإنّك تحتاج لتواجد الآخر في الأمام لإتمام المهمّة. لهذا السبب دائمًا من المهمّ أن يكون كلٌ من سائقَيك عند أعلى مستوياته".