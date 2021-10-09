مرسيدس "في موقع أفضل" لمنافسة ريد بُل من فترة ما قبل العطلة الصيفية

تصدّر هاميلتون القسم الحاسم للتصفيات، لكنه سيتراجع إلى المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق إثر عقوبة تغيير محركه قُبيل نهاية الأسبوع.

وذلك يعني أنّ فالتيري بوتاس سينطلق من المركز الأول في الغد أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، والذي شكّك أن بمقدوره مقارعة مرسيدس على الفوز.

فيما يشعر هاميلتون بأنّ الفوز بالسباق سيكون "صعبًا جدًا من المركز الـ 11، لكنه ليس متسحيلًا" حيث يهدف إلى حماية أفضلية النقطتين التي يملكها أمام فيرشتابن في الترتيب.

وبعد معاناتها لمنافسة ريد بُل على صعيد الوتيرة الخالصة خلال السباقات في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، تبدو مرسيدس قد حققت خطوة إلى الأمام منذ العطلة الصيفية.

إذ أوضح وولف بأنّ مرسيدس "قد فهمت بشكل تدريجي السيارة على نحو أفضل" لتتمكن من منافسة ريد بُل أكثر بعد خسارة معظم أفضليتها إثر التغييرات على القوانين التقنية لهذا الموسم.

فقال: "أوجدتنا القوانين التي دخلت حيز التطبيق مع بداية هذا الموسم في وضع نشغّل فيه السيارة بطريقة مختلفة عما اعتدنا عليه في الأعوام القليلة الماضية".

وأضاف: "ولكن كلما خضنا سباقات أكثر، وقدنا السيارة، كلما تمكنا من عمل مُحاكاة للأوضاع المختلفة وكلما أدّينا على نحوٍ أفضل".

وتابع: "لذلك اليوم كنّا لنتواجد على الصف الأول مع سيارتينا على المسار ومع فارق قوي، لكنّ لويس تعيّن عليه التراجع للأسف".

وأكمل: "الجزء الجيّد من اليوم هو أن لدينا الوتيرة، وهنالك سبعة سباقات متبقية، والموقع الذي تتواجد فيه السيارة اليوم أفضل بالتأكيد مما كان في الربيع والصيف".

جديرٌ بالذكر أنّ بوتاس سيدخل سباق الغد وهو يتطلع لإنهاء صومه عن الانتصارات الذي يمتد من جائزة روسيا الكبرى الموسم الماضي.

هذا ونفى وولف فكرة أن يخوض فريقه السباق بخطة استخدام بوتاس لمساعدة عودة هاميلتون من الخلف.

فقال: "فالتيري سيخوض سباقه في الغد. الأمر يتمحور حول الفوز بالسباق وانتصار فالتيري، وفوز الفريق، ولن نقوم بأي أمر آخر".