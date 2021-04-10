مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح

ضمن سعيها لتوليد مزيد من الارتكازية وتقليل الجرّ على سيارتها "اف.دبليو43.بي" لموسم 2021، آثرت ويليامز اعتماد مقاربة عدائية مع تصميمها والتي تسببت بتراجع الأداء ضمن الأجواء التي تغلب عليها الرياح.

وقد عانى راسل مع تلك الأجواء في كل من التجارب الشتوية والجولة الافتتاحية للموسم في البحرين، ليكتفي فقط بالمركز الـ 14 في السباق.

ويشعر البريطاني الشاب بأنّ تلك النتيجة كانت "أقصى ما يمكن توقعه" بالنظر إلى الأجواء، والتي يرى بأنّها شكلت "أسوأ سيناريو ممكن" لفريقه ويليامز في البحرين.

كما قارن معاناة الفريق بتلك التي واجهتها مرسيدس، حيث عانت السهام الفضية مع قسم خلفي غير مستقر على سيارتها "دبليو12" خلال التجارب، لتنجح بصعوبة وفارق ضئيل في التغلب على ريد بُل والفوز بالسباق الافتتاحي.

" مسألة جوهرية كهذه ستتطلب إعادة تصميم كاملة، وذلك أمر لم نقم به" قال راسل.

وأضاف: "هذا ما لدينا الآن، وما لدى الكثير من الفرق. سنرى ما سيحدث لاحقًا، ولكنني أعتقد بأن مرسيدس على الأرجح ضمن نفس الوضع".

وتابع: "لقد عانوا خلال نهاية ذاك الأسبوع أكثر مما ستراهم يعانون في السباقات المُقبلة. ريد بُل، وفرق أمثال ألفا روميو، كانوا أكثر تنافسية بالمقارنة مع البقية مما سنراهم في السباقات المقبلة كذلك".

واسترسل: "كانت هنالك رياح قوية للغاية. بسرعة 50 كلم/س، ضمن أجواء مفتوحة للغاية. وعندما تقود على سرعة 300 كلم/س تقريبًا، فإنّ رياحًا بسرعة 50 كلم/س تصنع فارقًا كبيرًا".

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هذا وتخطط ويليامز لجلب بعض التحديثات على سيارتها في محاولة لمعالجة مشكلة حساسية الرياح بعض الشيء.

في المقابل، ورغم عدم تمكنه حتى الآن من تسجيل نقاط بألوان ويليامز، يبدو راسل متفائلًا على نحوٍ أكبر بحظوظ الفريق للجولة المُقبلة مع جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا.

حيث قال: "ستكون الجولة المقبلة مختلفة للغاية عن البحرين، حيث تتمتع حلبة إيمولا بمنعطفات عالية السرعة، مع زاوية أقل في رأس تلك المنعطفات، على عكس البحرين".

واختتم: "كما أنها حلبة مغلقة نوعًا ما مع كل هذه الأشجار والأبنية من حولها، ويُمكنني القول بأنّها من بين أفضل الحلبات بالنسبة لويليامز".