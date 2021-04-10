مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
02 مايو
السباق خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
172 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
200 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
245 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح

يعتقد جورج راسل أن مرسيدس تتواجد على الأرجح ضمن "نفس الوضع" مع فريقه ويليامز فيما يتعلق بمشكلة حساسية الرياح على سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد، والتي أضرّت بأداء السهام الفضية خلال الجولة الافتتاحية في البحرين.

مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح

ضمن سعيها لتوليد مزيد من الارتكازية وتقليل الجرّ على سيارتها "اف.دبليو43.بي" لموسم 2021، آثرت ويليامز اعتماد مقاربة عدائية مع تصميمها والتي تسببت بتراجع الأداء ضمن الأجواء التي تغلب عليها الرياح.

وقد عانى راسل مع تلك الأجواء في كل من التجارب الشتوية والجولة الافتتاحية للموسم في البحرين، ليكتفي فقط بالمركز الـ 14 في السباق.

ويشعر البريطاني الشاب بأنّ تلك النتيجة كانت "أقصى ما يمكن توقعه" بالنظر إلى الأجواء، والتي يرى بأنّها شكلت "أسوأ سيناريو ممكن" لفريقه ويليامز في البحرين.

كما قارن معاناة الفريق بتلك التي واجهتها مرسيدس، حيث عانت السهام الفضية مع قسم خلفي غير مستقر على سيارتها "دبليو12" خلال التجارب، لتنجح بصعوبة وفارق ضئيل في التغلب على ريد بُل والفوز بالسباق الافتتاحي.

" مسألة جوهرية كهذه ستتطلب إعادة تصميم كاملة، وذلك أمر لم نقم به" قال راسل.

وأضاف: "هذا ما لدينا الآن، وما لدى الكثير من الفرق. سنرى ما سيحدث لاحقًا، ولكنني أعتقد بأن مرسيدس على الأرجح ضمن نفس الوضع".

وتابع: "لقد عانوا خلال نهاية ذاك الأسبوع أكثر مما ستراهم يعانون في السباقات المُقبلة. ريد بُل، وفرق أمثال ألفا روميو، كانوا أكثر تنافسية بالمقارنة مع البقية مما سنراهم في السباقات المقبلة كذلك".

واسترسل: "كانت هنالك رياح قوية للغاية. بسرعة 50 كلم/س، ضمن أجواء مفتوحة للغاية. وعندما تقود على سرعة 300 كلم/س تقريبًا، فإنّ رياحًا بسرعة 50 كلم/س تصنع فارقًا كبيرًا".

اقرأ أيضاً:

هذا وتخطط ويليامز لجلب بعض التحديثات على سيارتها في محاولة لمعالجة مشكلة حساسية الرياح بعض الشيء.

في المقابل، ورغم عدم تمكنه حتى الآن من تسجيل نقاط بألوان ويليامز، يبدو راسل متفائلًا على نحوٍ أكبر بحظوظ الفريق للجولة المُقبلة مع جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا.

حيث قال: "ستكون الجولة المقبلة مختلفة للغاية عن البحرين، حيث تتمتع حلبة إيمولا بمنعطفات عالية السرعة، مع زاوية أقل في رأس تلك المنعطفات، على عكس البحرين".

واختتم: "كما أنها حلبة مغلقة نوعًا ما مع كل هذه الأشجار والأبنية من حولها، ويُمكنني القول بأنّها من بين أفضل الحلبات بالنسبة لويليامز".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

المقال السابق

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين جورج راسل
قائمة الفرق مرسيدس , ويليامز

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح

3
فورمولا 1

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

5
فورمولا 1

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

أحدث الأخبار
مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح
فورمولا 1

مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي
فورمولا 1

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

نوريس: مكلارين "ليست بعيدة بأشواط" عن مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1

نوريس: مكلارين "ليست بعيدة بأشواط" عن مرسيدس وريد بُل

لوكلير: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات
فورمولا 1

لوكلير: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات

20س
فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي
فورمولا 1

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

09-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد  05:53
فورمولا 1
09-04-2021

كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد 

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي 01:44
فورمولا 1
07-04-2021

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا 25:14
فورمولا 1
05-04-2021

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1
02-04-2021

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
01-04-2021

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

More from
جورج راسل
"الانتباه لأدق التفاصيل" أحد أهم ما جلبه راسل من مشاركته مع مرسيدس
فورمولا 1 / أخبار

"الانتباه لأدق التفاصيل" أحد أهم ما جلبه راسل من مشاركته مع مرسيدس

راسل: جائزة الصخير الكبرى منحتني المزيد من الثقة مع التوجه إلى موسم 2021
فورمولا 1 / أخبار

راسل: جائزة الصخير الكبرى منحتني المزيد من الثقة مع التوجه إلى موسم 2021

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

More from
مرسيدس
فورمولا إي: فاندورن ينطلق أولًا لصالح مرسيدس في سباق روما الأوّل جائزة روما
فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فاندورن ينطلق أولًا لصالح مرسيدس في سباق روما الأوّل

مرسيدس بوسعها اكتساب أفضلية عبر الاستعانة بتقنيات الواقع المعزز في عملياتها على الحلبة
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بوسعها اكتساب أفضلية عبر الاستعانة بتقنيات الواقع المعزز في عملياتها على الحلبة

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1 / تعليق

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

الأكثر شعبية اليوم

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد

امتلاك سائقَين سريعين هو "مفتاح" صحوة مكلارين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

امتلاك سائقَين سريعين هو "مفتاح" صحوة مكلارين في الفورمولا واحد

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أحدث الأخبار

مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس "في وضع مماثل" لفريق ويليامز فيما يتعلق بمشكلة الحساسية للرياح

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

نوريس: مكلارين "ليست بعيدة بأشواط" عن مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: مكلارين "ليست بعيدة بأشواط" عن مرسيدس وريد بُل

لوكلير: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.