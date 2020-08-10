مرسيدس " في الجانب الأسوأ" من مشاكل الإطارات

تأثّر لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس على نحوٍ سيء من مشاكل تحبّب الإطارات في سباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى، والتي ساهمت في تراجع وتيرتيهما وسمحت لماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بتحقيق فوز مستحق من خلال استراتيجية محكمة للإطارات.

وقال شوفلين أنّ ذلك السباق الصعب أظهر بأنّ الفريق يتواجد "في الجانب السيء للغاية" من نطاق مشاكل التحبّب، وأنّ أمامه الآن أيامًا فقط من أجل حل تلك المشاكل أو سيخاطر بأن يبدو "بمظهر سخيف" في جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة، حيث من المتوقّع أن تكون الأجواء حارة.

"علمنا بأنّ التحبّب مشكلة تواجهنا، وعلمنا ذلك من الأسبوع الماضي. كما توصلنا إلى درجات الحرارة التي يحدث عندها، وعليه لم يكن ذلك مفاجئًا بالنسبة لنا" قال شوفلين.

وأضاف: "الجديد والمفاجئ كان أنّنا تواجدنا ضمن الجانب السيء للغاية من تلك المشكلة. في حين بدت ريد بُل على الجانب الأفضل منها. وهذا ما نحن بحاجة لفهمه، حيث خضنا سباقات أخرى كنّا فيها داخل نفس القارب، لكن لماذا انحرفنا نحن هكذا؟ ليس لدينا إجابة لذلك الآن".

وتابع: "وكما تعلمون، فهنالك عامل مُلح هنا، كوننا سنسافر إلى برشلونة يوم الثلاثاء، وتنطلق الجائزة يوم الجمعة، ومن المتوقّع أن تصل الحرارة إلى 30 درجة، والمسار سيكون مثل ذلك. إنّها حلبة طاقة عالية".

في المقابل، يرى شوفلين أنّ العودة إلى إطارات بيريللي سي1 الأقسى في إسبانيا ربما يساعد في تحسين الوضع.

فقال: "إذا لم نحل تلك المشكلة، يُمكننا أن نختبئ منها بعض الشيء على إطارات سي1. لكن سيتعيّن علينا كذلك استخدام الإطارات الذي تسبب في معاناتنا اليوم. لقد رأينا أنّ ريد بُل ليست بعيدة للغاية خلفنا في السباقات، حتى عندما كنا في أفضل حالاتنا. لذلك أعتقد أنّه وإذا لم نحقق تقدم في ذلك الجانب، سنواجه المتاعب هناك كذلك".

وقال شوفلين أنّ الفريق تعلّم الكثير في الماضي عبر تحليل وفهم بعض السباقات الكارثية التي خاضها الفريق مثل سنغافورة 2018 والمكسيك في ذات العام.

"عندما خضنا تلك السباقات السيئة، فقد تعلّمنا في الواقع أكثر حول مواضع الأداء على السيارة" قال شوفلين.

وأكمل: "لا أعني بذلك أنّنا تعلمنا كل شيء الآن، ولا سيّما عن تلك المشكلة تحديدًا، حيث أعتقد بأنّ ليست مباشرة كسابقاتها".

واختتم: "هذا ليس أمرًا عانت منه سيارة العام الماضي، وسيارة هذا العام تعتبر تطورًا على كل الأصعدة من سيارة العام الماضي. ليست هنالك أية جوانب قمنا فيها بتغيير فلسفتنا، لقد تقدمنا أكثر فقط في طريق التطوير. لكنّنا الآن لا نفهم طبيعة تلك المشكلة التي تواجهنا".