خلال ظهوره في بث سكاي سبورتس إف 1، أجاب نائب مدير فريق مرسيدس برادلي لورد عن أسئلة ناتالي بينكهام وجاك فيلنوف وجيمي تشادويك، متحدثًا عن المعركة في باكو، والتحديثات الجديدة المقرر تقديمها في ماليزيا، والمنافسة بين السائقين.

وتحدث لورد عن الضغط الذي واجهه الفريق في المراحل الختامية من السباق، قائلًا: "في الواقع، كان كل شيء يسير تمامًا كما كنا نأمل وفق أكثر خططنا الاستراتيجية تفاؤلًا".

وأضاف: "تمكن جورج من توسيع الفارق في الصدارة، وكان مسيطرًا تمامًا. لكن مباشرة بعد إعادة الانطلاق إثر سيارة الأمان، رأى ماكس فرصة فجأة. لقد كان مثل سمكة قرش شمّت رائحة الدم في الماء، وفجأة، أصبح هناك خلفنا مباشرة".

وأكمل: "كان جورج يكسب نصف ثانية في المقطع الأوسط في كل مرة، لكن عامل السحب كان يعيد ماكس مباشرة إلى مؤخرة سيارته - مثل حبل بنجي عملاق. كان جورج تحت ضغط هائل، وكان من الممكن أن يتسبب خطأ واحد في ضياع الفوز".

وتابع: "ارتفع ضغط دمنا عندما رأينا فالتيري في الحائط والأعلام الصفراء المزدوجة تلوح في اللفة الأخيرة. أبلغ جورج عن فقدان للطاقة، وبدا أن الفوز يفلت منا في اللحظة الأخيرة، لكن لحسن الحظ لم يحدث ذلك. عبرنا خط النهاية بفارق عُشر ثانية فقط".

برادلي لورد، مرسيدس

كما أشاد لورد براسل قائلًا: "كان جورج ممتازًا طوال عطلة نهاية الأسبوع. كانت السيارة في حالة جيدة، وكان واثقًا جدًا منذ البداية".

وفي رده على الأسئلة المتعلقة بالمنافسة داخل الفريق، أوضح لورد النهجين اللذين يتبعهما راسل وأنتونيللي خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلًا: "نحن نريد ببساطة أن نمنح كلا سائقينا أفضل فرصة للفوز. بالطبع، هناك فارق كبير في النقاط بينهما".

وأردف: "أعتقد أن جورج يركز على عطلة نهاية الأسبوع الحالية بدلًا من الانشغال بالبطولة، وكيمي يفعل الشيء نفسه تمامًا. نحن نريد فقط المنافسة على الحلبة والفوز بالسباقات. لدينا حزمة تحديثات كبيرة قادمة في ماليزيا. لقد بُذل الكثير من العمل عليها، وكنا نترقبها منذ فترة طويلة. آمل أن نتمكن من تحقيق أقصى استفادة منها الأسبوع المقبل".

واختتم: "ليس من السهل دائمًا جلب التحديثات إلى هذه السيارات وضمان ترجمتها تلقائيًا إلى أداء على الحلبة، لكننا نأمل أن تكون هذه خطوة إيجابية إلى الأمام".